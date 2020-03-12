***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:31
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827377
BIST
11:2597.435
En Yüksek
|Değişim
|: -3,50%
|| -3.531,05
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
97.299
11:256,2391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0288
|Açılış
|: 6,2320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2403
En Düşük
6,2064
11:257,0322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
11:25329,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 2,78
|Açılış
|: 329,44
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.267.170
|% 20,00
|
|ECILC
|4,72
|184.562.991
|% 18,30
|
|SELEC
|8,60
|70.746.814
|% 16,53
|
|DEVA
|11,55
|96.820.682
|% 16,20
|
|VKING
|3,91
|6.976.808
|% 15,00
|
|HUBVC
|16,12
|19.582.969
|% -19,40
|
|SMART
|5,16
|4.641.452
|% -18,48
|
|RYSAS
|4,64
|17.968.262
|% -18,45
|
|RYGYO
|4,39
|9.854.194
|% -17,64
|
|TSPOR
|3,55
|77.573.358
|% -17,44
|
|THYAO
|8,97
|240.078.295
|% -6,66
|
|ASELS
|24,74
|225.498.680
|% -5,43
|
|ECILC
|4,72
|184.562.991
|% 18,30
|
|MGROS
|23,88
|120.310.976
|% 3,92
|
|GARAN
|9,05
|100.852.815
|% -5,53
|
|IHLGM
|1,00
|69.423.969
|% -10,71
|
|ODAS
|1,40
|72.528.203
|% -13,04
|
|ADESE
|1,30
|56.993.748
|% -1,52
|
|ECILC
|4,72
|184.562.991
|% 18,30
|
|CEMAS
|0,81
|32.791.024
|% -11,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9601
|8,0000
|% 0,26
|
|Frank
|6,6371
|6,6771
|% 0,65
|
|Riyal
|1,6558
|1,6641
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|9,46
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,35
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.205
|-18,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|34,24
|34,24
|-1,55
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