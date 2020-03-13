***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:40
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828068
BIST
10:5995.604
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.964,00
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
10:596,2992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0181
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:597,0508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:59321,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,31
|Açılış
|: 321,66
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|CLEBI
|68,00
|1.070.297
|% 9,68
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VERTU
|3,40
|874.548
|% 6,58
|
|AKGRT
|5,14
|1.336.867
|% -14,05
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|ASELS
|24,76
|314.861.646
|% 1,64
|
|THYAO
|8,78
|247.418.491
|% 3,54
|
|GARAN
|9,14
|180.121.798
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,20
|98.717.818
|% 3,29
|
|KRDMD
|2,03
|80.399.011
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,20
|98.717.818
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,18
|50.713.952
|% 2,61
|
|KRDMD
|2,03
|80.399.011
|% 1,50
|
|TSKB
|0,95
|34.352.499
|% 3,26
|
|ODAS
|1,29
|46.093.827
|% -2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8757
|7,9152
|% -0,45
|
|Frank
|6,6242
|6,6641
|% -0,58
|
|Riyal
|1,6687
|1,6770
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,35
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,70
|15,73
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,79
|34,79
|1,57
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