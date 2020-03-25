***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2020 11:11
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831953
BIST
17:3289.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -115,53
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
17:326,4639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0417
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
17:326,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
17:32335,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,66
|Açılış
|: 335,33
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|78.249.376
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.659.906
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.114.439
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|109.038.639
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.177.206
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|18.057.760
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|521.191
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,34
|1.342.191.159
|% 2,19
|
|THYAO
|8,71
|1.250.031.315
|% 5,07
|
|GARAN
|7,54
|1.206.910.800
|% -0,53
|
|AKBNK
|5,57
|385.369.994
|% -2,79
|
|YKBNK
|1,87
|372.265.346
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|372.265.346
|% -1,58
|
|GARAN
|7,54
|1.206.910.800
|% -0,53
|
|ODAS
|1,26
|186.132.894
|% -0,79
|
|THYAO
|8,71
|1.250.031.315
|% 5,07
|
|ISFIN
|2,92
|353.940.910
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5521
|7,5900
|% 0,42
|
|Frank
|6,5719
|6,6114
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7161
|1,7247
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.606
|1.611
|-12,51
|
|Altın Gr.
|335
|335
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,26
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-0,88
|
Seans Raporu
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17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -711, 26 kaybederek (% -0.66 ) 106, 690
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