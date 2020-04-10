***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.04.2020 10:00
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNKRN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837095
BIST
11:0596.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 314,17
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.202
En Düşük
95.352
11:056,6801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
11:057,3160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
11:05360,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 360,54
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|382,30
|30.146.786
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|10.573.792
|% 9,97
|
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|ETYAT
|1,35
|1.604.999
|% -10,00
|
|QNBFL
|110,70
|4.320.633
|% -5,63
|
|TIRE
|6,95
|6.198.568
|% -5,18
|
|TDGYO
|2,56
|465.495
|% -4,83
|
|AVHOL
|1,15
|28.145
|% -4,17
|
|PGSUS
|50,35
|419.938.889
|% 7,86
|
|THYAO
|9,86
|287.332.792
|% 1,23
|
|ISFIN
|3,17
|240.933.438
|% 3,59
|
|GARAN
|8,41
|157.247.384
|% -0,94
|
|TSPOR
|4,30
|141.348.779
|% 5,65
|
|ISFIN
|3,17
|240.933.438
|% 3,59
|
|GSRAY
|2,66
|138.402.463
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,01
|104.653.000
|% -0,99
|
|TSPOR
|4,30
|141.348.779
|% 5,65
|
|IHLGM
|1,06
|31.547.828
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3049
|8,3465
|% 0,28
|
|Frank
|6,8850
|6,9265
|% 0,26
|
|Riyal
|1,7705
|1,7794
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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