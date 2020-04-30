***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:56
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SNKRN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841698
BIST
16:17100.190
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.405,27
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:176,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:177,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:17382,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 382,92
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|33.047.334
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|43.644.716
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.600.296
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.259.463
|% 9,94
|
|DEVA
|16,20
|16.523.158
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.327.906
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PINSU
|7,03
|17.788.927
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.250.919.589
|% -0,95
|
|THYAO
|10,54
|590.259.464
|% -0,75
|
|ASELS
|26,88
|528.005.743
|% -1,90
|
|PETKM
|3,53
|449.769.947
|% -1,94
|
|AFYON
|2,60
|373.285.830
|% 2,36
|
|ADESE
|1,46
|237.224.842
|% -5,19
|
|GARAN
|8,33
|1.250.919.589
|% -0,95
|
|AFYON
|2,60
|373.285.830
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,08
|268.514.584
|% -2,35
|
|PETKM
|3,53
|449.769.947
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6999
|8,7436
|% 0,68
|
|Frank
|7,1497
|7,1927
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8555
|1,8648
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-11,56
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.504
|-8,50
|
|Tam
|2.511
|2.565
|-8,70
|
|Yarım
|1.223
|1.254
|-4,30
|
|Çeyrek
|614
|627
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,09
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,16
|26,16
|1,94
|