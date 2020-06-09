***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2020 12:22
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850104
BIST
12:19108.594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -1.043,25
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
12:196,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,7976
En Düşük
6,7696
12:197,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
12:19373,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,72
|Açılış
|: 373,46
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,62
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.023.184
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|DAGHL
|8,73
|1.349.384
|% 9,95
|
|LUKSK
|16,36
|1.282.140
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.800.082
|% -9,94
|
|GEREL
|4,30
|14.217.113
|% -7,13
|
|MAALT
|81,70
|26.062.596
|% -6,84
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|EKGYO
|1,80
|591.083.657
|% 3,45
|
|GSRAY
|3,90
|551.614.890
|% 4,28
|
|GARAN
|8,15
|540.482.755
|% -1,33
|
|THYAO
|12,64
|297.166.750
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,42
|245.836.376
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,80
|591.083.657
|% 3,45
|
|IHLGM
|1,40
|224.133.087
|% 5,26
|
|GSRAY
|3,90
|551.614.890
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,75
|56.622.817
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,37
|169.674.777
|% -2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5619
|8,6049
|% -0,57
|
|Frank
|7,0917
|7,1344
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8062
|1,8152
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,53
|
|Altın Gr.
|372
|372
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.441
|6,20
|
|Tam
|2.480
|2.508
|6,40
|
|Yarım
|1.210
|1.224
|3,10
|
|Çeyrek
|605
|612
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,24
|40,24
|-0,56
|