***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2020 16:14
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851820
BIST
17:32112.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 1.580,15
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
17:326,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
17:327,6956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0045
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
17:32379,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,99
|Açılış
|: 379,03
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.253.935
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|171.961.459
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.444.782
|% 9,96
|
|TCELL
|16,23
|1.254.953.059
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.874.939
|% 9,95
|
|RTALB
|36,08
|147.218.459
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.260.584
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|7.078.814
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,04
|2.216.668.140
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.254.953.059
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,44
|873.142.658
|% 3,92
|
|ASELS
|32,34
|772.089.306
|% 1,57
|
|TTKOM
|8,04
|700.421.854
|% 4,55
|
|KRDMD
|3,04
|2.216.668.140
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|513.639.776
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|335.515.195
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,56
|368.686.762
|% 1,30
|
|TSKB
|1,27
|217.254.047
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4880
|8,5306
|% -0,93
|
|Frank
|7,1756
|7,2188
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,01
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.480
|-6,50
|
|Tam
|2.531
|2.545
|-6,60
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-3,30
|
|Çeyrek
|619
|623
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,11
|41,11
|0,40
|
Seans Raporu
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17:43XU050
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