***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 10:02
***SNKRN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SNKRN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852226
BIST
11:20115.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.595,88
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.217
En Düşük
114.267
11:206,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8578
En Düşük
6,8353
11:207,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,6905
En Düşük
7,6418
11:20385,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,14
|Açılış
|: 385,03
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.469.983
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|6.958.270
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|80.640.490
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.149.289
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.861.157
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.293.156
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|17.153.204
|% -9,85
|
|VAKBN
|5,46
|1.083.667.261
|% 3,41
|
|GARAN
|8,60
|1.064.626.288
|% 3,24
|
|HALKB
|6,55
|674.872.378
|% 7,20
|
|THYAO
|12,74
|650.409.051
|% 1,76
|
|AKBNK
|6,17
|460.601.088
|% 3,01
|
|VAKBN
|5,46
|1.083.667.261
|% 3,41
|
|GARAN
|8,60
|1.064.626.288
|% 3,24
|
|HALKB
|6,55
|674.872.378
|% 7,20
|
|YKBNK
|2,47
|239.456.460
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,89
|170.970.103
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4849
|8,5275
|% 0,68
|
|Frank
|7,1817
|7,2249
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8211
|1,8302
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,30
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.514
|27,70
|
|Tam
|2.566
|2.578
|26,40
|
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,80
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,07
|