***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
14.03.2022 09:13
***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010198
BIST
11:192.080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 26,07
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.081
En Düşük
2.066
11:1914,7351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0302
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:1916,1619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0240
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:19937,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,26
|Açılış
|: 937,08
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
934,16
BIST En Aktif Hisseler11:19
|RAYSG
|11,78
|868.659
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.074.033
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|11.992.156
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|139.088.681
|% 9,92
|
|FENER
|26,12
|39.147.434
|% 8,74
|
|KRVGD
|9,87
|125.053.847
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|135.282.707
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EPLAS
|18,60
|9.115.629
|% -8,19
|
|ALCTL
|24,16
|22.768.153
|% -6,36
|
|THYAO
|26,68
|974.101.402
|% 0,98
|
|SISE
|13,98
|541.072.573
|% 3,33
|
|FROTO
|260,90
|534.098.334
|% 6,97
|
|PETKM
|8,35
|456.774.675
|% 2,58
|
|KRDMD
|15,05
|445.264.062
|% 0,74
|
|CEMAS
|1,14
|75.287.960
|% 4,59
|
|ODAS
|1,58
|95.236.830
|% 3,95
|
|PETKM
|8,35
|456.774.675
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,73
|184.104.980
|% 1,08
|
|SISE
|13,98
|541.072.573
|% 3,33
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7253
|14,7351
|% -0,20
|
|Euro
|16,1313
|16,1619
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,2471
|19,3436
|% 0,30
|
|Frank
|15,7438
|15,8386
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9318
|3,9515
|% 0,20
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-12,73
|
|Altın Gr.
|941
|942
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,94
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866