***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.12.2021 09:18
***SNKRN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Çetin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981761
BIST
12:201.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:2013,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1540
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
12:2015,4173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2002
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
12:20783,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 9,48
|Açılış
|: 783,86
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:20
|BAGFS
|13,97
|11.193.976
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.299.981
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.659.206
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.744.520
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|18.532.149
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.418.954
|% -9,93
|
|SISE
|14,49
|2.148.237.570
|% -1,23
|
|THYAO
|19,97
|1.888.631.446
|% 4,01
|
|GARAN
|11,88
|1.549.862.807
|% 0,42
|
|ASELS
|23,56
|1.457.203.740
|% 2,08
|
|KRDMD
|9,67
|988.160.117
|% -0,31
|
|YKBNK
|3,63
|859.695.988
|% 1,68
|
|TSKB
|1,64
|306.978.810
|% 1,23
|
|SISE
|14,49
|2.148.237.570
|% -1,23
|
|GARAN
|11,88
|1.549.862.807
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,21
|145.937.735
|% -0,82
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6360
|13,6441
|% 1,14
|
|Euro
|15,3904
|15,4173
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,9752
|18,0654
|% 0,93
|
|Frank
|14,6752
|14,7636
|% 1,01
|
|Riyal
|3,6203
|3,6384
|% 1,00
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|3,22
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,78
|
|Cumhuriyet
|5.187
|5.265
|14,00
|
|Tam
|5.161
|5.292
|8,39
|
|Yarım
|2.495
|2.560
|4,06
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|2,03
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,48
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,44
|