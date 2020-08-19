***SNKRN* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***SNKRN******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [MARKA, SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Marka Yatırım Holding A.Ş. (18.09.2020 (dahil) tarihine kadar).- Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (02.09.2020(dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869884BIST