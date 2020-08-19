***SNKRN* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
19.08.2020 10:28
***SNKRN******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [MARKA, SNKRN]
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Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Marka Yatırım Holding A.Ş. (18.09.2020 (dahil) tarihine kadar).
- Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. (02.09.2020
(dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869884
BIST
13:171.106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,31
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
13:177,3783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0052
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
13:178,8076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,7628
13:17471,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,76
|Açılış
|: 471,63
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler13:17
|ARTI
|2,97
|1.007.035
|% 10,00
|
|RTALB
|62,90
|457.185.182
|% 9,97
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|TKURU
|89,00
|390.265
|% 9,94
|
|KUYAS
|2,56
|7.445.183
|% 8,94
|
|BMELK
|6,56
|248.198
|% -9,89
|
|QNBFB
|66,45
|9.489.146
|% -7,19
|
|QNBFL
|124,10
|3.562.210
|% -6,76
|
|ISBIR
|1.250,00
|322.538
|% -3,85
|
|SNKRN
|2,10
|59.469
|% -3,67
|
|RTALB
|62,90
|457.185.182
|% 9,97
|
|PGSUS
|47,16
|54.363.388
|% 0,60
|
|HUBVC
|19,83
|31.546.584
|% 6,44
|
|ENJSA
|8,44
|30.594.115
|% -1,75
|
|HLGYO
|2,05
|30.051.526
|% 0,99
|
|HLGYO
|2,05
|30.051.526
|% 0,99
|
|RTALB
|62,90
|457.185.182
|% 9,97
|
|IHLGM
|1,55
|11.320.210
|% -0,64
|
|OSTIM
|3,00
|16.136.222
|% 1,69
|
|FADE
|6,18
|28.424.249
|% 9,96
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3726
|7,3783
|% 0,07
|
|Euro
|8,8023
|8,8076
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7281
|9,7769
|% 0,01
|
|Frank
|8,1390
|8,1881
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9609
|1,9708
|% 0,09
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-13,75
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.123
|3.202
|-5,11
|
|Yarım
|1.509
|1.549
|-2,47
|
|Çeyrek
|757
|774
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,55
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,33
|