***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
13.04.2020 10:24
***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SNKRN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 2.049.180 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRESNKR00023) Şirketin talebi üzerine 13.04.2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837371
BIST
11:4196.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -39,28
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.573
En Düşük
95.019
11:416,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0696
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
11:417,4008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0856
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
11:41368,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 4,62
|Açılış
|: 368,11
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.295.855
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.711.448
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.220.409
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,33
|2.754.729
|% -6,34
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,17
|739.839.700
|% 3,78
|
|PGSUS
|55,00
|442.485.133
|% 7,95
|
|GARAN
|8,53
|324.063.429
|% -1,16
|
|ASELS
|25,06
|154.840.897
|% -0,16
|
|TSPOR
|4,58
|143.022.306
|% 6,51
|
|CEMAS
|1,00
|72.371.873
|% 6,38
|
|THYAO
|10,17
|739.839.700
|% 3,78
|
|YKBNK
|2,03
|108.244.379
|% -1,46
|
|IHLAS
|0,64
|29.447.371
|% 3,23
|
|GSRAY
|2,58
|115.888.933
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4404
|8,4827
|% 1,50
|
|Frank
|6,9781
|7,0201
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.355
|2.411
|31,20
|
|Tam
|2.421
|2.481
|35,80
|
|Yarım
|1.178
|1.207
|15,60
|
|Çeyrek
|591
|604
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|