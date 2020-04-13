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***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

13.04.2020 10:24
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***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 2.049.180 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRESNKR00023) Şirketin talebi üzerine 13.04.2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837371


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Frank 6,9781 7,0201 % 1,04  
Riyal 1,7950 1,8040 % 1,06  
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Altın Gr. 368 368 4,62  
Cumhuriyet 2.355 2.411 31,20  
Tam 2.421 2.481 35,80  
Yarım 1.178 1.207 15,60  
Çeyrek 591 604 8,00  
Gümüş.Ons 15,28 15,33 -0,10  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 0,01  
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