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***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

29.03.2021 12:16


iye (ISIN Kod: TRESNKR00023), Şirketin talebi üzerine 29.03.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921381


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BIST En Aktif Hisseler14:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 50,40 179.638.367 % 10,00  
AYES 12,87 625.352 % 10,00  
LUKSK 73,20 4.959.629 % 9,99  
SAYAS 27,78 58.505.854 % 9,98  
IZFAS 10,70 12.974.854 % 9,97  
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14:16 Alış Satış %  
Dolar 8,1659 8,1719 % 1,13  
Euro 9,6191 9,6285 % 0,70  
Sterlin 11,2637 11,3202 % 1,38  
Frank 8,6533 8,7054 % 0,98  
Riyal 2,1719 2,1828 % 1,11  
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14:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -6,23  
Altın Gr. 454 454 3,62  
Cumhuriyet 2.996 3.041 27,00  
Tam 2.983 3.060 33,00  
Yarım 1.442 1.480 15,97  
Çeyrek 723 740 7,98  
Gümüş.Ons 24,79 24,83 -0,24  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,01  
B. Petrol 65,27 65,27 0,84  
Seans Raporu 14:16
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