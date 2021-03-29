***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.03.2021 12:16
iye (ISIN Kod: TRESNKR00023), Şirketin talebi üzerine 29.03.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921381
BIST
14:161.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,93
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
14:168,1719
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0916
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1843
En Düşük
8,0015
14:169,6285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0668
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6508
En Düşük
9,4521
14:16453,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,48
|Açılış
|: 453,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,09
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler14:16
|TRILC
|50,40
|179.638.367
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|4.959.629
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|58.505.854
|% 9,98
|
|IZFAS
|10,70
|12.974.854
|% 9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|54.598.816
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,98
|1.232.593.857
|% 5,92
|
|GARAN
|6,94
|959.810.575
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,20
|687.425.302
|% 3,90
|
|EKGYO
|2,01
|620.475.919
|% 8,65
|
|PETKM
|5,64
|429.232.730
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,01
|620.475.919
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,98
|1.232.593.857
|% 5,92
|
|GARAN
|6,94
|959.810.575
|% 0,87
|
|BJKAS
|7,20
|687.425.302
|% 3,90
|
|DOHOL
|3,34
|321.117.270
|% 3,09
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1659
|8,1719
|% 1,13
|
|Euro
|9,6191
|9,6285
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2637
|11,3202
|% 1,38
|
|Frank
|8,6533
|8,7054
|% 0,98
|
|Riyal
|2,1719
|2,1828
|% 1,11
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,23
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.996
|3.041
|27,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|33,00
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|15,97
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,98
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|