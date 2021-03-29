***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.03.2021 12:16
***SNKRN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [SNKRN]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde, 99.206 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TRESNKR00023), Şirketin talebi üzerine 29.03.2021 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921381
BIST
12:551.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -8,87
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.380
12:558,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1511
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3671
En Düşük
8,1884
12:559,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1447
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,8331
En Düşük
9,6398
12:55455,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,16
|Açılış
|: 455,10
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
457,10
En Düşük
450,73
BIST En Aktif Hisseler12:55
|CMBTN
|337,20
|5.742.516
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|8.721.984
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|76.957.342
|% 9,95
|
|GLRYH
|11,16
|17.590.712
|% 9,95
|
|AYES
|14,15
|679.808
|% 9,95
|
|TACTR
|21,60
|95.796
|% -10,00
|
|SANEL
|5,06
|1.628.527
|% -9,32
|
|QNBFL
|109,00
|426.299
|% -8,40
|
|VAKFN
|24,80
|9.839.616
|% -7,53
|
|YESIL
|111,00
|14.634.557
|% -7,50
|
|FROTO
|194,00
|715.101.340
|% 4,86
|
|GARAN
|6,84
|505.876.266
|% -0,73
|
|THYAO
|12,50
|470.328.628
|% 0,16
|
|BJKAS
|7,76
|415.338.785
|% 6,30
|
|EKGYO
|1,93
|383.583.456
|% -4,93
|
|EKGYO
|1,93
|383.583.456
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,12
|118.520.996
|% -1,75
|
|GARAN
|6,84
|505.876.266
|% -0,73
|
|OSTIM
|3,08
|200.545.360
|% 3,01
|
|YKBNK
|2,19
|125.194.805
|% 0,00
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3453
|8,3506
|% 1,84
|
|Euro
|9,8070
|9,8124
|% 1,50
|
|Sterlin
|11,4394
|11,4967
|% 1,78
|
|Frank
|8,8160
|8,8691
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2175
|2,2286
|% 1,83
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,33
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,50
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.054
|36,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|31,17
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|15,08
|
|Çeyrek
|725
|742
|7,54
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,07
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|-0,20
|