***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.06.2021 19:47
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 / 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.06.2021
Tescil Tarihi
24.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.06.2021 / 10357
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugün (17.06..2021) yapılan toplantısında
Daha once alınmış olan 31.03.2021 tarihli 2021/07 sayılı karar iptal edilerek ,
Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.
maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2021
yılına ait Bağımsız Denetim Firması olarak "Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği Karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944269
BIST