***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıIşık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 / 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.06.2021Tescil Tarihi24.06.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.06.2021 / 10357AçıklamalarYönetim Kurulu'nun bugün (17.06..2021) yapılan toplantısındaDaha once alınmış olan 31.03.2021 tarihli 2021/07 sayılı karar iptal edilerek ,Denetim Komitesinin tavsiye kararına istinaden, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X N22 sayılı "Sermaye Piyasasında BağımsızDenetim Standartları Hakkında" Tebliği ikinci kısım 25/3 maddesi çerçevesinde, şirketimizin 2021yılına ait Bağımsız Denetim Firması olarak "Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız DenetimA.Ş." nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği Karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944269BIST