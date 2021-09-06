***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.09.2021 20:31
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bağlı ortaklığımız SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş'nin devir alma yoluyla Şirketimiz ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000 0 750.000
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.099.206 0 7.099.206
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 7.849.206 TL 0 TL 0 TL 7.849.206 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021
Ek Açıklamalar
1) Şirketimiz, İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesinin kabulüne,
2) Şirketimize devir olan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile TTK'n un 156. ve diğer ilgili maddeleri hükümlerine göre kolaylaştırılmış şekilde birleştiğinden, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasına gerek olmadığının tespitine,
3) Devrolan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. şirketinin hisselerin %100'üne SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. nin sahip olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 155. Maddesinde yer alan sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleştirilmesi ve TTK'n un 156. Maddesinde yer alan kolaylıklar hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 numaralı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesine göre, ortaklara inceleme hakkı tanıma ile ilgili ilanlar yapılmaksızın, Birleşme Raporu, Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmaksızın ve Uzman Kuruluş Görüşü alınmaksızın birleşme işlemi yapılmasına,
4) Birleşme işleminin 30.06.2021 tarihli ara mali tablolar üzerinden yapılmasına ve kabulüne,
5) Birleşmeye ilişkin olarak II-23.2 tebliğ uyarınca SPK formatına uygun olarak duyuru metninin ve eklerinin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına,
6) 06.09.2021 tarihli birleşme sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasına,
Birleşmeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili mercilere gerekli başvuruların yapılması ve bu çerçevede gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 06.09.2021 SENKRON Birleşme Sözleşmesi...pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 06.09.2021 SENKRON DUYURU METNİ....pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962103
BIST