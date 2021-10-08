***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.10.2021 17:45
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemi SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000 0 750.000
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.099.206 0 7.099.206
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 7.849.206 TL 0 TL 0 TL 7.849.206 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 08.10.2021
Ek Açıklamalar
1) Şirketimiz, İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işlemi nedeniyle 07.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup kurul tarafından 07.10.2021 tarihli 2021/49 sayılı bültende yayımlanmıştır.Kurulun onay yazısı ve duyuru metni ektedir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 06.09.2021 SENKRON Birleşme Sözleşmesi...pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 06.09.2021 SENKRON DUYURU METNİ....pdf - Duyuru Metni
EK: 3 08.10.2021 Senkron Birleşme Sözleşmesi İmzalı.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 4 08.10.2021 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 5 08_10_2021 SPK ONAY YAZISI.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968951
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