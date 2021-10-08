***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemi SPK Onaylı Duyuru Metni ve Ekleri Hakkında,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2021Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviSENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0 0Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 750.000 0 750.000B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 7.099.206 0 7.099.206Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 7.849.206 TL 0 TL 0 TL 7.849.206 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 08.10.2021Ek Açıklamalar1) Şirketimiz, İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 447107 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan SENKRON BİNA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketin tüm aktif ve pasifleri ile bir bütün halinde devir alınmak suretiyle, kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işlemi nedeniyle 07.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup kurul tarafından 07.10.2021 tarihli 2021/49 sayılı bültende yayımlanmıştır.Kurulun onay yazısı ve duyuru metni ektedir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 06.09.2021 SENKRON Birleşme Sözleşmesi...pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 06.09.2021 SENKRON DUYURU METNİ....pdf - Duyuru MetniEK: 3 08.10.2021 Senkron Birleşme Sözleşmesi İmzalı.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 4 08.10.2021 Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 5 08_10_2021 SPK ONAY YAZISI.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968951BIST