***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.12.2021 16:02
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki ‘'Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi''olan ünvanının, ‘' Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'' olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ünvan değişikliği başvurumuz ile ilgili olarak Kurul'un 10.12.2021 tarihinde şirketimize ulaşan 01.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13797 sayılı yazısı ile onaylanan esas sözleşme tadil metnimiz Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983102
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,3781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0182
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4300
En Düşük
14,3636
18:0516,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0168
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,2482
En Düşük
16,1749
18:05819,97
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 25,14
|Açılış
|: 819,84
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
824,61
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3707
|14,3781
|% -0,13
|
|Euro
|16,1895
|16,2294
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,9808
|19,0760
|% 4,18
|
|Frank
|15,5181
|15,6116
|% 3,91
|
|Riyal
|3,8268
|3,8460
|% 4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|1,57
|
|Altın Gr.
|820
|820
|25,00
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,07
|73,07
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında