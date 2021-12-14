***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin "ŞİRKET UNVANI" başlıklı 2. maddesindeki ‘'Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi''olan ünvanının, ‘' Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri Anonim Şirketi'' olarak yeni şekli ile değiştirilmesine, ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz ünvan değişikliği başvurumuz ile ilgili olarak Kurul'un 10.12.2021 tarihinde şirketimize ulaşan 01.12.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-13797 sayılı yazısı ile onaylanan esas sözleşme tadil metnimiz Ticaret Bakanlığı onayına gönderilmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983102BIST