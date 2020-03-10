***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler86.927 86.927 86.927Transferler1.263.142 -4.649.612 3.386.470Dönem Karı (Zararı)165.348 165.348 165.348Sermaye Arttırımı1.050.000 -1.050.000 -29.638 -29.638 -29.638Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-703.500 703.500Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları753.500 753.500 753.500Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838Transferler165.348 -165.348Dönem Karı (Zararı)-2.892.204 -2.892.204 -2.892.204Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-883.447 -4.031.542Dönem Karı (Zararı)-2.892.204 165.348Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.892.204 165.348Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.878.534 -3.299.325Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler110.000 -2.865.687Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-168.528 -71.152Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -239.680Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 168.528Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-168.528 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.911.249 -166.429Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.468.226 -144.711Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -7.458Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-443.023 -63.934Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 49.674Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-757.503 72.164Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-646.903 -21.346Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri47.616 78.067Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-158.216 15.443Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -137.470Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-151.254 -65.621Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 -64.881Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -721.887Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 726.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.170.777 -897.565Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.808.063 -1.597.786İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.521.918 -2.262.162İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.286.145 664.376Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.926.390 -8.213İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.926.390 -8.213Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler48.321 57.691Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-982.230 251.588Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.512.041 -197.751İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.000 19.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.529.041 -217.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-369.600 357.861Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.612 1.390.312İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)75.612 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 1.390.312Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)383.566 -1.001.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-354.524 -150.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-354.524 -150.049Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.599.961 -4.031.542Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.716.514 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.750 3.544.281Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.510.579Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.988.019Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 522.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.750 33.702Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.750 7.049Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 26.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI688.565 -809.830Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 703.500Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 703.500Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 50.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.937.366 10.339.587Kredilerden Nakit Girişleri5.937.366 10.339.587Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.248.801 -11.925.097Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.248.801 -11.925.097Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 22.180YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-241.632 -1.297.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-241.632 -1.297.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ578.340 1.875.431DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ336.708 578.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 336.708 578.340Ticari Alacaklar6 4.094.978 12.213.757İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 2.521.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.094.978 9.691.839Diğer Alacaklar10 2.954.553 10.700İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.954.553 10.700Stoklar8 3.308.213 2.574.815Peşin Ödenmiş Giderler9 1.285.509 82.156İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.285.509 82.156Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 55.933 51.678Diğer Dönen Varlıklar13 1.337.160 266.444İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.337.160 266.444ARA TOPLAM13.373.054 15.777.890TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.373.054 15.777.890DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 3.814 16.369İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.814 16.369Maddi Duran Varlıklar11 914.116 74.182Mobilya ve Demirbaşlar747.641 28.666Özel Maliyetler166.475 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 45.516Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.793.672 0Şerefiye1.546.338 0Bilgisayar Yazılımları245.798 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.536 0Peşin Ödenmiş Giderler9 0 251İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 251Ertelenmiş Vergi Varlığı16 3.718.383 3.067.588TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.429.985 3.158.390TOPLAM VARLIKLAR19.803.039 18.936.280KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.945.875 2.098.521İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.945.875 2.098.521Banka Kredileri2.945.875 2.098.521Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.813.103 3.336.325İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.813.103 3.336.325Banka Kredileri3.813.103 3.336.325Ticari Borçlar6 5.331.050 3.608.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.723 19.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.294.327 3.589.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 1.518.272 652.146Diğer Borçlar10 98.504 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar98.504 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 881.122 496.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)881.122 496.918Kısa Vadeli Karşılıklar128.175 243.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 37.375 152.655Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar90.800 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.480.973 1.495.612İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.480.973 1.495.612ARA TOPLAM18.197.074 11.931.833TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.197.074 11.931.833UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 164.715 1.602.275İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar164.715 1.602.275Banka Kredileri164.715 1.602.275Uzun Vadeli Karşılıklar17 65.284 313.334Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar65.284 313.334TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER229.999 1.915.609TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.427.073 13.847.442ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.375.966 5.088.838Ödenmiş Sermaye15 7.750.000 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)-29.733 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.177.954 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -932.457 -111.789Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-932.457 -111.789Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-932.457 -111.789Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 264.763 264.763Yasal Yedekler264.763 264.763Diğer Yedekler1.263.142 1.263.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-10.423.731 -10.589.079Net Dönem Karı veya Zararı-2.892.204 165.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.375.966 5.088.838TOPLAM KAYNAKLAR19.803.039 18.936.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 8.536.041 22.736.014Satışların Maliyeti19 -8.599.913 -17.647.090TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-63.872 5.088.924BRÜT KAR (ZARAR)-63.872 5.088.924Genel Yönetim Giderleri20 -1.817.164 -3.996.795Pazarlama Giderleri20 -457.391 -2.237.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.358.458 4.445.218Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -218.285 -2.464.407ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.198.254 835.813Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 96.971 948.072Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -353FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.101.283 1.783.532Finansman Gelirleri22 116.372 86.605Finansman Giderleri22 -2.058.547 -1.783.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.043.458 86.355Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri151.254 78.993Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 151.254 78.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.892.204 165.348DÖNEM KARI (ZARARI)-2.892.204 165.348Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.892.204 165.348Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 -820.668 -29.638Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.011.715 -58.535Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler191.047 28.897Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi191.047 28.897Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-820.668 -29.638TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.712.872 135.710Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.712.872 135.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826385BIST