***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 -9.325.937 165.348 5.088.838 5.088.838Diğer Düzeltmeler-835.087 -835.087 -835.087Transferler165.348 -165.348 0 0Dönem Karı (Zararı)-262.932 -262.932 -262.932Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954Dönem Sonu Bakiyeler-946.876 264.763 -9.160.589 -262.932 3.990.819 3.990.819Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 1.527.905 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Diğer Düzeltmeler112.470 112.470 112.470Transferler-2.892.204 2.892.204 0 0Dönem Karı (Zararı)-409.185 -409.185 -409.185Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -819.987 1.527.905 -13.315.935 -409.185 1.079.251 1.079.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.495.148 704.661Dönem Karı (Zararı)-409.185 -262.932Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-409.185 -262.932Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.278.435 -1.572.353Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler28.436 20.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -724.826Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-556.298Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-168.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.249.999 -1.306.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.438 -1.314.483Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.247.561Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.277Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler438.524İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.364.398 2.530.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.526.655 3.873.438İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)166.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.526.655 3.707.218Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler50.244 1.504İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)50.244 1.504Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.658.585 -1.361.967Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.494.185 -190.407Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.779 -1.020.872İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)46.779 -1.020.872Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-64.596 982.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-87.880 301.188İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-87.880 62.000İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)239.188Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-54.933Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.495.148 694.932Vergi İadeleri (Ödemeleri)9.729YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.480.747 -526.547Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.717.102 1.901.752Kredilerden Nakit Girişleri1.717.102 1.901.752Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-236.355 -2.243.970Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-236.355 -2.243.970Ödenen Faiz-184.650Alınan Faiz321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.401 178.114Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -54.859NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.401 123.255DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ336.708 578.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ322.307 701.595Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 322.307 336.708Ticari Alacaklar6 3.628.412 4.094.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.628.412 4.094.978Diğer Alacaklar10 2.612.103 2.954.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.612.103 2.954.553Stoklar8 3.578.986 3.308.213Peşin Ödenmiş Giderler9 1.088.165 1.285.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.088.165 1.285.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 0 55.933Diğer Dönen Varlıklar13 906.706 1.337.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar906.706 1.337.160ARA TOPLAM12.136.679 13.373.054TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR12.136.679 13.373.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 3.814 3.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.814 3.814Maddi Duran Varlıklar11 919.843 914.116Mobilya ve Demirbaşlar753.368 747.641Özel Maliyetler166.475 166.475Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.793.672 1.793.672Şerefiye1.546.338 1.546.338Bilgisayar Yazılımları245.798 245.798Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.536 1.536Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı14 3.796.974 3.718.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.514.303 6.429.985TOPLAM VARLIKLAR18.650.982 19.803.039KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.856.369 2.945.875İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.856.369 2.945.875Banka Kredileri2.856.369 2.945.875Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.765.255 3.813.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.765.255 3.813.103Banka Kredileri3.765.255 3.813.103Ticari Borçlar6 4.096.067 5.331.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.723 36.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.059.344 5.294.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 1.691.658 1.518.272Diğer Borçlar10 98.504 98.504İlişkili Taraflara Diğer Borçlar98.504 98.504Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 965.362 881.122İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)965.362 881.122Kısa Vadeli Karşılıklar17 128.175 128.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar37.375 37.375Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar90.800 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 3.642.778 3.480.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.642.778 3.480.973ARA TOPLAM17.244.168 18.197.074TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.244.168 18.197.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 253.698 164.715İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar253.698 164.715Banka Kredileri253.698 164.715Uzun Vadeli Karşılıklar17 73.865 65.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar73.865 65.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER327.563 229.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.571.731 18.427.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.079.251 1.375.966Ödenmiş Sermaye15 7.750.000 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları15 1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)15 -29.733 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 5.177.954 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -819.987 -932.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-819.987 -932.457Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-819.987 -932.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 264.763 264.763Yasal Yedekler264.763 264.763Diğer Yedekler15 1.263.142 1.263.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -13.315.935 -10.423.731Net Dönem Karı veya Zararı-409.185 -2.892.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.079.251 1.375.966TOPLAM KAYNAKLAR18.650.982 19.803.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.002.371 2.867.036Satışların Maliyeti19 -699.020 -2.127.327TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)303.351 739.709BRÜT KAR (ZARAR)303.351 739.709Genel Yönetim Giderleri20 -677.178 -492.808Pazarlama Giderleri20 -20.631 -250.683Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.282 528.606Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -14.727 -110.044ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-407.903 414.780FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-407.903 414.780Finansman Gelirleri22 0 15.065Finansman Giderleri22 -1.282 -254.253SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-409.185 175.592Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -438.524Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 0 -438.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-409.185 -262.932DÖNEM KARI (ZARARI)-409.185 -262.932Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-409.185 -262.932Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 112.470 -835.087Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)133.799 -1.070.625Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.329 235.538Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-21.329 235.538Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.470 -835.087TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-296.715 -1.098.019Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-296.715 -1.098.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850390BIST