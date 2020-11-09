***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838Transferler165.348 -165.348Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-880.471 -880.471 -880.471Dönem Karı (Zararı)-2.038.928 -2.038.928 -2.038.928Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -992.260 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.038.928 2.169.439 2.169.439Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Transferler-2.892.204 2.892.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29.733 97.310 127.043 127.043Dönem Karı (Zararı)1.034.813 1.034.813 1.034.813Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 1.034.813 2.537.822 2.537.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI815.076 -840.361Dönem Karı (Zararı)1.034.813 -2.038.928Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.034.813 -2.038.928Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.755.291 -2.609.256Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler63.621 33.711Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -168.528Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -168.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.123 -2.004.937Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.123 -1.561.914Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -443.023Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -1.060.092Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -949.492Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 47.616Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -158.216Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.648.547 590.590İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.805.305 3.375.076Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.813.297 7.500.557İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.050.000 2.521.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.763.297 4.978.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.903.502 -1.100.000İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -1.100.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.903.502 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.632.034 -793.281Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.081.522 -857.404Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.157.067 -2.206.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.050.000 17.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)107.067 -2.223.538Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)267.040 125.995Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler922.446 108.340İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)922.446 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 108.340Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-218.682 604.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-573.893 -7.466Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-573.893 -7.466Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.201 -1.273.108Vergi İadeleri (Ödemeleri)830.277 432.747YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.585 46.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.750Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 46.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.585 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.585 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.309 533.475Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri696.242 5.937.366Kredilerden Nakit Girişleri696.242 5.937.366Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-749.551 -5.403.891Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-749.551 -5.403.891YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)753.182 -260.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)753.182 -260.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ336.708 578.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.089.890 318.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.089.890 336.708Ticari Alacaklar6 6.858.275 4.094.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.858.275 4.094.978Diğer Alacaklar10 79.498 2.954.553İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar79.498 2.954.553Stoklar8 1.676.179 3.308.213Peşin Ödenmiş Giderler9 6.367.031 1.285.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.367.031 1.285.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 55.933 55.933Diğer Dönen Varlıklar1.647.720 1.337.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13 1.647.720 1.337.160ARA TOPLAM17.774.526 13.373.054TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR17.774.526 13.373.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 3.814 3.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.814 3.814Maddi Duran Varlıklar11 859.495 914.116Mobilya ve Demirbaşlar706.776 747.641Özel Maliyetler152.719 166.475Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.793.257 1.793.672Şerefiye1.546.338 1.546.338Bilgisayar Yazılımları238.525 245.798Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.394 1.536Ertelenmiş Vergi Varlığı16 2.085.446 3.718.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.742.012 6.429.985TOPLAM VARLIKLAR22.516.538 19.803.039KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.975.133 2.945.875İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.975.133 2.945.875Banka Kredileri2.975.133 2.945.875Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.923.698 3.813.103İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.923.698 3.813.103Banka Kredileri3.923.698 3.813.103Ticari Borçlar6 5.438.117 5.331.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.723 36.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.401.394 5.294.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 1.785.312 1.518.272Diğer Borçlar10 1.020.950 98.504İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.020.950 98.504Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 662.440 881.122İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)662.440 881.122Kısa Vadeli Karşılıklar17 134.333 128.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar43.533 37.375Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar90.800 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 4.018.184 3.480.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.018.184 3.480.973ARA TOPLAM19.958.167 18.197.074TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.958.167 18.197.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 164.715İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 164.715Banka Kredileri0 164.715Uzun Vadeli Karşılıklar17 20.549 65.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20.549 65.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.549 229.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.978.716 18.427.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 2.537.822 1.375.966Ödenmiş Sermaye7.750.000 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)0 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.177.954 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -835.147 -932.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-835.147 -932.457Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-835.147 -932.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 264.763 264.763Yasal Yedekler264.763 264.763Diğer Yedekler1.263.142 1.263.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.315.935 -10.423.731Net Dönem Karı veya Zararı1.034.813 -2.892.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.537.822 1.375.966TOPLAM KAYNAKLAR22.516.538 19.803.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 7.012.452 7.291.557Satışların Maliyeti19 -2.864.960 -6.107.512TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.147.492 1.184.045BRÜT KAR (ZARAR)4.147.492 1.184.045Genel Yönetim Giderleri20 -1.176.622 -1.123.750Pazarlama Giderleri20 -42.827 -353.209Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 27.987 545.195Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -48.049 -223.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.907.981 28.824Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 96.972FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.907.981 125.796Finansman Gelirleri22 20.367 80.755Finansman Giderleri22 -244.988 -1.654.889SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.683.360 -1.448.338Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.648.547 -590.590Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -1.648.547 -590.590SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.034.813 -2.038.928DÖNEM KARI (ZARARI)1.034.813 -2.038.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.034.813 -2.038.928Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 97.310 -880.471Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)81.700 -1.131.442Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.610 250.971Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15.610 250.971Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.310 -880.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.132.123 -2.919.399Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.132.123 -2.919.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887408BIST