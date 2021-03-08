***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838Transferler165.348 -165.348Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-820.668 -820.668 -820.668Dönem Karı (Zararı)-2.892.204 -2.892.204 -2.892.204Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.455 46.455 46.455Dönem Karı (Zararı)6.721.603 6.721.603 6.721.603Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-95.580 -883.447Dönem Karı (Zararı)6.721.603 -2.892.204Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.721.603 -2.892.204Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.623.325 -2.878.534Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler122.077 110.000Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -168.528Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -168.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.313 -1.911.249Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler78.313 -1.468.226Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -443.023Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -757.503Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -646.903Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 47.616Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -158.216Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.422.935 -151.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.738.732 3.170.777Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.378.670 8.808.063İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 2.521.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.378.670 6.286.145Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.553 -2.926.390İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.860.184 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.868.737 -2.926.390Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.308.213 48.321Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.446.712 -982.230Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler172.689 -1.512.041İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)538 17.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)172.151 -1.529.041Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)972.961 -369.600Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler656.734 75.612İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)656.734 75.612Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-351.720 383.566İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler319.220 -354.524Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)319.220 -354.524Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.393.804 -2.599.961Vergi İadeleri (Ödemeleri)3.298.224 1.716.514YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -46.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -46.750Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 -46.750FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.711 688.565Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.206.888 5.937.366Kredilerden Nakit Girişleri3.206.888 5.937.366Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.229.599 -5.248.801Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.229.599 -5.248.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.291 -241.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.291 -241.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ336.708 578.340DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ218.417 336.708Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 218.417 336.708Ticari Alacaklar6 13.473.648 4.094.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar13.473.648 4.094.978Diğer Alacaklar10 2.946.000 2.954.553İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.860.184 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar85.816 2.954.553Stoklar8 0 3.308.213Peşin Ödenmiş Giderler9 8.732.221 1.285.509İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler46.479 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8.685.742 1.285.509Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 51.726 55.933Diğer Dönen Varlıklar13 422.983 1.337.160İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar422.983 1.337.160ARA TOPLAM25.844.995 13.373.054TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.844.995 13.373.054DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar10 0 3.814İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 3.814Maddi Duran Varlıklar11 809.754 914.116Mobilya ve Demirbaşlar666.435 747.641Özel Maliyetler143.319 166.475Diğer Maddi Duran VarlıklarMaddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.775.957 1.793.672Şerefiye1.546.338 1.546.338Bilgisayar Yazılımları229.619 245.798Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 1.536Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı2.282.346 3.718.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.868.057 6.429.985TOPLAM VARLIKLAR30.713.052 19.803.039KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.566.474 2.945.875İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.566.474 2.945.875Banka Kredileri2.566.474 2.945.875Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 4.334.508 3.813.103İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.334.508 3.813.103Banka Kredileri4.334.508 3.813.103Ticari Borçlar6 5.503.739 5.331.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37.261 36.723İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.466.478 5.294.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 2.491.233 1.518.272Diğer Borçlar11 755.238 98.504İlişkili Taraflara Diğer Borçlar755.238 98.504Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 529.402 881.122İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)529.402 881.122Kısa Vadeli Karşılıklar17 146.086 128.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar55.286 37.375Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar90.800 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 6.176.219 3.480.973İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.176.219 3.480.973ARA TOPLAM22.502.899 18.197.074TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.502.899 18.197.074UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 0 164.715İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 164.715Banka Kredileri0 164.715Uzun Vadeli Karşılıklar17 66.129 65.284Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar66.129 65.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.129 229.999TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER22.569.028 18.427.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.144.024 1.375.966Ödenmiş Sermaye15 7.750.000 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)-29.733 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.177.954 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -886.002 -932.457Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-886.002 -932.457Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-886.002 -932.457Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 264.763 264.763Yasal Yedekler264.763 264.763Diğer Yedekler1.263.142 1.263.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.315.935 -10.423.731Net Dönem Karı veya Zararı6.721.603 -2.892.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.144.024 1.375.966TOPLAM KAYNAKLAR30.713.052 19.803.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 14.853.853 8.536.041Satışların Maliyeti19 -3.605.849 -8.599.913TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.248.004 -63.872BRÜT KAR (ZARAR)11.248.004 -63.872Genel Yönetim Giderleri20 -1.190.675 -1.817.164Pazarlama Giderleri20 -50.940 -457.391Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 61.328 1.358.458Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -178.889 -218.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.888.828 -1.198.254Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 337 96.971Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.889.165 -1.101.283Finansman Gelirleri22 10.747 116.372Finansman Giderleri22 -262.246 -2.058.547SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.637.666 -3.043.458Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.916.063 151.254Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.493.128 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -1.422.935 151.254SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.721.603 -2.892.204DÖNEM KARI (ZARARI)6.721.603 -2.892.204Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.721.603 -2.892.204Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15 46.455 -820.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)59.557 -1.011.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.102 191.047Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.455 -820.668TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.768.058 -3.712.872Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.768.058 -3.712.872http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916293BIST