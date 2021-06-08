***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 -932.457 1.527.905 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 1.527.905 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966Transferler-932.457 -2.892.204 2.892.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.455 46.455 46.455Dönem Karı (Zararı)6.721.603 6.721.603Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 -886.002 1.527.905 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 -886.002 1.527.905 -13.315.935 6.721.603 8.144.024Düzeltmelerden Sonraki Tutar7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 -886.002 1.527.905 -13.315.935 6.721.603 8.144.024Transferler6.721.603 -6.721.603Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)93.146Dönem Karı (Zararı)4.323.263 4.323.263Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)93.146 93.146Dönem Sonu Bakiyeler7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -792.856 -792.856 1.527.905 -6.594.332 4.323.263 12.560.433 12.560.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.485.058 -1.495.148Dönem Karı (Zararı)4.323.263 -409.185Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.323.263 -409.185Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler317.645 1.278.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.649 28.436Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-16.449 1.249.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-16.449 2.438Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.247.561Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler306.445 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.770.887 -2.364.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.334.652 1.526.655İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.334.652 1.526.655Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.615.796 50.244İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.621.404 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5.608 50.244Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.000.000 1.658.585Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.457.676 -5.494.185Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.363.432 46.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.363.432 46.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-816.497 -64.596Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.676.700 -87.880İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.676.700 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -87.880Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.910.148 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-165.850 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-165.850 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları870.021 -1.495.148Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.615.037 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.256.569 1.480.747Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.717.102Kredilerden Nakit Girişleri0 1.717.102Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.256.569 -236.355Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.256.569 -236.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.489 -14.401Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)228.489 -14.401DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ218.417 336.708DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ446.906 322.307Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 446.906 218.417Ticari Alacaklar10.024.253 13.473.648İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 10.024.253 13.473.648Diğer Alacaklar10 9.561.796 2.946.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.481.588 2.860.184İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.208 85.816Stoklar7.000.000Peşin Ödenmiş Giderler9 10.189.897 8.732.221İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler46.479 46.479İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.143.418 8.685.742Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 71.275 51.726Diğer Dönen Varlıklar13 616.177 422.983İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar616.177ARA TOPLAM37.910.304 25.844.995TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.910.304 25.844.995DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar11 786.462 809.754Mobilya ve Demirbaşlar647.741 666.435Özel Maliyetler138.721 143.319Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 1.771.600 1.775.957Şerefiye1.546.338 1.546.338Bilgisayar Yazılımları225.262 229.619Ertelenmiş Vergi Varlığı16 1.975.901 2.282.346TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.533.963 4.868.057TOPLAM VARLIKLAR42.444.267 30.713.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.540.382 2.566.474İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 2.540.382 2.566.474Banka Kredileri2.540.382 2.566.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 2.080.623 4.334.508İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.080.623 4.334.508Banka Kredileri2.080.623 4.334.508Diğer Finansal Yükümlülükler5 23.408 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler23.408 0Ticari Borçlar6 7.656.968 5.503.739İlişkili Taraflara Ticari Borçlar37.261 37.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.619.707 5.466.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 1.674.736 2.491.233Diğer Borçlar10 3.431.938 755.238İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.431.938 755.238Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.439.550 529.402İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 4.439.550 529.402Kısa Vadeli Karşılıklar142.129 146.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 49.015 55.286Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar93.114 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 7.838.149 6.176.219İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.838.149 6.176.219ARA TOPLAM29.827.883 22.502.899TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.827.883 22.502.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar17 55.951 66.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.951 66.129TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.951 66.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.883.834 22.569.028ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.560.433 8.144.024Ödenmiş Sermaye15 7.750.000 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)-29.733 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)5.177.954 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -792.856 -886.002Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-792.856 -886.002Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-792.856 -886.002Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler264.763 264.763Yasal Yedekler15 264.763 264.763Diğer Yedekler15 1.263.142 1.263.142Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.594.332 -13.315.935Net Dönem Karı veya Zararı4.323.263 6.721.603TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.560.433 8.144.024TOPLAM KAYNAKLAR42.444.267 30.713.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 9.381.200 1.002.371Satışların Maliyeti19 -2.406.000 -699.020TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.975.200 303.351BRÜT KAR (ZARAR)6.975.200 303.351Genel Yönetim Giderleri20 -548.755 -677.178Pazarlama Giderleri20 -6.495 -20.631Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 226.690 1.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -176.787 -14.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.469.853 -407.903Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 500.025 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.969.878 -407.903Finansman Gelirleri3.574 0Finansman Giderleri22 -932.182 -1.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.041.270 -409.185Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.718.007 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -1.434.848 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -283.159 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.323.263 -409.185DÖNEM KARI (ZARARI)4.323.263 -409.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.323.263 -409.185Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar93.146 112.470Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)116.432 133.799Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.286 -21.329Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-23.286 -21.329Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.146 112.470TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.416.409 -296.715Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.416.409 -296.715http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941242BIST