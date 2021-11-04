***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966Transferler31 -2.892.204 2.892.204Dönem Karı (Zararı)31 1.034.813 1.034.813 1.034.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 29.733 97.310 127.043 127.043Dönem Sonu Bakiyeler31 7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 1.034.813 2.537.822 2.537.822Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler31 7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.029.672 -1.029.672 -1.029.672Transferler6.721.603 -6.721.603Dönem Karı (Zararı)31 15.206.291 15.206.291 15.206.291Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31 1.050.246 1.050.246 1.050.246Sermaye Arttırımı31 99.206 99.206 99.206Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)31 3.650.781 3.650.781 3.650.781Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)14.092 14.092 14.092Dönem Sonu Bakiyeler31 7.849.206 1.198.232 -29.733 8.828.735 164.244 264.763 1.263.142 -7.609.912 15.206.291 27.134.968 27.134.968Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.125.687 815.076Dönem Karı (Zararı)15.206.291 1.034.813Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.878.658 1.755.291Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21 83.867 63.621Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler27 65.797 43.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23,31 -51.658 43.123Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler27 117.455 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 3.728.994 1.648.547İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.186.880 -2.805.305Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.433.498 -3.813.297İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 10.895.450 -1.050.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -16.328.948 -2.763.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-658.337 2.903.502İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 -48.364 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -609.973 2.903.502Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -32.358.454 1.632.034Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 2.922.224 -5.081.522Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.978.250 1.157.067İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 4.670.748 1.050.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.307.502 107.067Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)23 298.000 267.040Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.154.949 922.446İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 5.714.336 922.446İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -559.387 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)25 4.026.254 -218.682İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16,26 -1.116.268 -573.893Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.101.931 -15.201Vergi İadeleri (Ödemeleri)-23.756 830.277YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.550 -8.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -5.550 -8.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.136.247 -53.309Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri31 99.206Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri31 3.650.781 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri696.242Kredilerden Nakit Girişleri9 696.242Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.627.832 -749.551Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -2.627.832 -749.551Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)31 14.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.010 753.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.010 753.182DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 218.417 336.708DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 223.427 1.089.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 278.109 218.417Ticari Alacaklar11 18.907.146 13.473.648İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 16.328.948 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 2.578.198 13.473.648Diğer Alacaklar12 3.521.492 2.946.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 3.470.157 2.860.184İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 51.335 85.816Stoklar14 32.358.454 0Peşin Ödenmiş Giderler15 4.761.830 8.732.221İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 45.941 46.479İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.715.889 8.685.742Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 75.482 51.726Diğer Dönen Varlıklar16 1.254.956 422.983ARA TOPLAM61.157.469 25.844.995Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.157.469 25.844.995DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar12 28.163 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 28.163 0Maddi Duran Varlıklar20 744.651 809.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.762.743 1.775.957Peşin Ödenmiş Giderler15 1.048.167 0Ertelenmiş Vergi Varlığı26 1.061.997 2.282.346Diğer Duran Varlıklar16 284.295 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.930.016 4.868.057TOPLAM VARLIKLAR66.087.485 30.713.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 7.178 2.566.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.764.514 4.334.508Ticari Borçlar11 12.481.989 5.503.739İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 2.344.763 37.261İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 10.137.226 5.466.478Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 2.789.233 2.491.233Diğer Borçlar12 195.851 755.238İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 195.851 755.238İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 4.555.656 529.402İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 3.392.528 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 1.163.128 529.402Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 2.522.870 0Kısa Vadeli Karşılıklar27 208.255 146.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 0 55.286Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar27 208.255 90.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 6.960.286 6.176.219ARA TOPLAM33.485.832 22.502.899TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.485.832 22.502.899UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 501.458 0Uzun Vadeli Karşılıklar23 34.958 66.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 34.958 66.129Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler29 4.930.269 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.466.685 66.129TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.952.517 22.569.028ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27.134.968 8.144.024Ödenmiş Sermaye31 7.849.206 7.750.000Sermaye Düzeltme Farkları31 1.198.232 1.198.232Geri Alınmış Paylar (-)31 -29.733 -29.733Paylara İlişkin Primler (İskontolar)31 8.828.735 5.177.954Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 164.244 -886.002Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 164.244 -886.002Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31 164.244 -886.002Diğer Kazançlar (Kayıplar)31 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)31 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)31 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler31 1.527.905 1.527.905Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları31 -7.609.912 -13.315.935Net Dönem Karı veya Zararı31 15.206.291 6.721.603TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.134.968 8.144.024TOPLAM KAYNAKLAR66.087.485 30.713.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat33 50.345.458 7.012.452 15.726.311 4.950.000Satışların Maliyeti33 -24.774.490 -2.864.960 -11.469.875 -1.941.324TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676BRÜT KAR (ZARAR)25.570.968 4.147.492 4.256.436 3.008.676Genel Yönetim Giderleri34,35 -1.930.335 -1.176.622 -893.735 -185.824Pazarlama Giderleri34,35 -72.711 -42.827 16.450 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler36 -4.721.261 -48.049 149.351 -1.190ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.046.193 2.907.981 3.510.509 2.814.828Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler37 157.402 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler37 -2.133 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.201.462 2.907.981 3.510.509 2.814.828Finansman Gelirleri38 5.759 20.367 0 0Finansman Giderleri38 -271.936 -244.988 52.509 -2.127SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.935.285 2.683.360 3.563.018 2.812.701Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri26 -3.728.994 -1.648.547 -141.804 -530.200Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -2.522.870 0 -71.000 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.206.124 -1.648.547 -70.804 -530.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501DÖNEM KARI (ZARARI)15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları15.206.291 1.034.813 3.421.214 2.282.501Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.050.246 97.310 14.274 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23,31 1.311.835 81.700 19.032 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-261.589 15.610 -4.758 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -261.589 15.610 -4.758 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.050.246 97.310 14.274 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.256.537 1.132.123 3.435.488 2.282.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975007BIST