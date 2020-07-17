***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 10.07.2020Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması10 - Şirket Esas sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulması,11 - SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 01.11.2019 tarih ve E-13838 sayılı yazısı ile ilgili hususların görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,12 - TTK 376/1 maddesi gereği İyileştirme Tedbirleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1-Şirketin 2019 yılı Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.2- Dönem içinde Yönetim Kurulu'nca ataması yapılan Yönetim Kurulu üyelerinin atanması oy birliği ile kabul edildi.3- Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.4- Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması neticesi, kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.5- 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.750.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.250.-TL ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.6- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bülent ÇOBANOĞLU, Semih ERK, Hüseyin Ural AKÜZÜM, Mehmet ARI, Zenfira ALİYEVA ve Mehmet PARLAK'in seçilmesi ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.7- 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi için Note Offıce Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık YMM A.Ş. 'nin seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.8- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları ile onayladığı şekliyle Şirket Esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi " başlıklı 6. Maddesi değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.9- SPK'nın 01.11.2019 tarih ve E-13858 nolu yazısında belirtilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmemesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.10-2020 yılı için Bağış ve Yardım sınırı olarak son yıllık bilançoda yer aktif toplamının %05 (Bindebeş) oranı oy birliği ile kabul edildi.11-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı (17.07.2020).pdf - TutanakEK: 2 Hazirun (17.07.2020).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.07.2020 Cuma günü saat:10:00 itibariyle Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.Genel Kurul Tutanağı ve Hazirun Listesi ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860229BIST