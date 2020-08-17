***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.08.2020 20:48
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Tutanaklarının Tescili Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 10.07.2020
Genel Kurul Tarihi 17.07.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 34373 Pangaltı Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi,
9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması
10 - Şirket Esas sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı şekliyle görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulması,
11 - SPK Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'nın 01.11.2019 tarih ve E-13838 sayılı yazısı ile ilgili hususların görüşülmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
12 - TTK 376/1 maddesi gereği İyileştirme Tedbirleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Şirketin 2019 yılı Faaliyet Raporu, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu onaylandı.
2- Dönem içinde Yönetim Kurulu'nca ataması yapılan Yönetim Kurulu üyelerinin atanması oy birliği ile kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4- Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması neticesi, kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
5- 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 2.750.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.250.-TL ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
6- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine 3 yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Bülent ÇOBANOĞLU, Semih ERK, Hüseyin Ural AKÜZÜM, Mehmet ARI, Zenfira ALİYEVA ve Mehmet PARLAK'in seçilmesi ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7- 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi için Note Offıce Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık YMM A.Ş. 'nin seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
8- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları ile onayladığı şekliyle Şirket Esas sözleşmesinin "Şirket Sermayesi " başlıklı 6. Maddesi değişikliği oy birliğiyle kabul edildi.
9- SPK'nın 01.11.2019 tarih ve E-13858 nolu yazısında belirtilen idari para cezalarının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmemesi hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
10-2020 yılı için Bağış ve Yardım sınırı olarak son yıllık bilançoda yer aktif toplamının %05 (Bindebeş) oranı oy birliği ile kabul edildi.
11-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.08.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı (17.07.2020).pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun (17.07.2020).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 17.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanakları 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 05.08.2020 tarih ve 10131 sayılı TTSG'de yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869569
BIST