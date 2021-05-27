***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Tarihi 18.06.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe y sahiplerinin onayına sunulması,4 - 4. Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Esas Sözleşmenin ‘' Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 7'' kapsamına göre yeni üye sayısı belirlenerek yeni üyelerin seçilmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,10 - 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yapılması planlanan Sermaye Arttırımları sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan sonra yeniden Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde yapılacak olan başvuruların başlatılması hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Zamanlı Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,13 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 27.05.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarSENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO…..……… : 2021 - 15KARAR TARİHİ…….... : 25.05.2021GÜNDEM........................: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul HakkındaYukarıda belirtilen tarihte Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucundaŞirketimiz 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18.06.2021 Cuma günü Saat:13:00'de Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye ( Santral:+90(212)3861000 ) adresinde yapılmasına, ilgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanması talep edilmesine ve Genel Kurul ilanının KAP'ta, şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmasına,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4. Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,8. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Esas Sözleşmenin ‘' Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 7'' kapsamına göre yeni üye sayısı belirlenerek yeni üyelerin seçilmesi,9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,10. 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,11. Yapılması planlanan Sermaye Arttırımları sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan sonra yeniden Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde yapılacak olan başvuruların başlatılması hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12. 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Zamanlı Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,13. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17. Görüşler ve kapanış.Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜLENT ÇOBANOĞLU SEMİH ERK YUSUF MURAT BIÇAKYÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİ YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYESİOSMAN NEZİHİ ALPTÜRK MUHARREM FAİK ÖZTUNÇYÖNETİM KURULU ÜYESİSELAHATTİN KURUTKANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938397BIST