***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurulumuzun Tescil Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Tarihi 18.06.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, TürkiyeGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,4 - 4. Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Esas Sözleşmenin ‘' Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri Madde 7'' kapsamına göre yeni üye sayısı belirlenerek yeni üyelerin seçilmesi,9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,10 - 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yapılması planlanan Sermaye Arttırımları sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan sonra yeniden Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde yapılacak olan başvuruların başlatılması hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 27.04.2021 tarihli Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Zamanlı Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ,13 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,15 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,16 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,17 - Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 27.05.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN18 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞISenkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 13:00'da, Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. no:177-183 34394 Şişli / İstanbul adresinde Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 28.05.2021 tarih 10337 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve 27.05.2021 tarihinde, şirketin resmi web sitesinde (www.senkronguvenlik.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin eski ve yeni metninin TTTSG'de ilan edilmediği anlaşılmış olup ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.06.2021 tarih ve 6400332 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can 'ın Gözetiminde toplanıldı.Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 7.849.206 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.849.206 adet paydan, 2.871.233 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 2.871.233 adet Payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.Pay sahibi Bülent Çobanoğlu'nun 750.000 adet A grubu her bir payının 15 (Onbeş) oy hakkı bulunmaktadır.T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Nazan Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde asgari toplantı nisabı aranmaksızın Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can'ın Genel Kurulun açılabileceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılım olmadığı tespit edildi.Gündemin 1. Maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 12.maddesi gereğince toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Çobanoğlu başkanlık edecektir. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Nihal Çetinçelik ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik'in atandığını belirtti.Gündemin 2. Maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.Gündemin 3. Maddesi uyarınca Verilen ve oylanan önerge nedeniyle TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulan 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal düzenlemelere göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal düzenlemelere göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosu okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve okunan raporlar ile bilanço gelir gider hesabı oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.Gündemin 4. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri Osman Nezihi Alptürk , Selahattin Kurutkan, Yusuf Murat Bıçak, Muharrem Faik Öztunç , Ahmet Seba Yönetim Kurulu üyeleri yıl içinde atamaları oybirliğiyle kabul edildiler.Gündemin 5.Maddesi uyarınca Bülent Çobanoğlu, Semih erk, Osman Nezihi Alptürk , Selahattin Kurutkan, Yusuf Murat Bıçak, Muharrem Faik Öztunç , Ahmet Seba Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.Gündemin 6. Maddesi uyarınca Verilen ve oylanan önerge nedeniyle Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına rağmen dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup neticesi, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.Gündemin 7. Maddesi uyarınca Şirket esas sözleşmesi ve ücretlendirme politikamıza uygun olarak, verilen ve oylanan önerge üzerine 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500.-TL ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.Gündemin 8. Maddesi uyarınca Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 17.07.2023 tarihinde sona ermektedir. Mevcut üyelerin görevlerinin devam etmesi nedeniyle , 6 kişilik Yönetim Kurulu Üye sayısının da 1 kişi artırılarak 7 kişiye yükseltilmesi ve Kıvanç Kaya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.Gündemin 9. Maddesi uyarınca Verilen ve oylanan önerge nedeniyle, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere ‘'Işık Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetim A.Ş.'' nin seçilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.Gündemin 10. Maddesi uyarıncaŞirketimizin 3.500.000 TL tutarındaki Bülent Çobanoğlu adına 2. Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin bilgi ve belgeler Spk'ya teslim edilmiştir. Ancak Genel Kurul sonrası başvurunun geri çekilerek iptal edilmesi konusunda dilekçe verilmesi Yönetim Kurulu tarafından bugün karara bağlanacaktır. Pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.Gündemin 11. Maddesi uyarıncaKayıtlı Sermaye Tavanımız 27.500.000 TL olup, Planlanan Sermaye Artırımları ile Tavana ulaşıldıktan sonra Kayıtlı Sermaye Tavanımızı yükseltmeyi planlamaktayız. Pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.Gündemin 12. Maddesi uyarıncaGündemin 10.maddesinde bahsettiğimiz 2.Tahsisli Sermaye Artırımımız iptal edilmesi nedeniyle, bir kısım geçmiş yıl zararlarımızı Sermaye Azaltımı ile kapatıp daha yüksek oranda eş zamanlı eş zamanlı Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Nominal değer üzerinden Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı yapılması planlanmaktadır. Geçmiş Yıl Zararlarının azaltıldığı Sermaye Artırımı tercih edilirse şirketin özkaynakları normal bedelli artırım sonucuna göre daha güçlü hale gelmektedir.Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmeler neticesin de hangi yöntem izleneceği belirlenip duyurularak Kap'ta gerekli açıklamalar yapılacaktır.Pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafından 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.Gündemin 14. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.Gündemin 15. Maddesi uyarınca Şirketin 2020 yılı içinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu dönem içinde de bağışla bir karar alınmamıştır. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Gündemin 16. Maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu, 8.050 adet pay Ret oyuna karşılık, 2.863.183 adet pay kabul Oyu ile Oy çokluğu ile kabul edildi.Gündemin 17. Maddesi uyarınca Dilek ve Temennilere geçildi. Ortaklardan Caner Polat söz alarak Tv'lerde söylediğiniz herşeyin Kamuyu Aydınlatma Programında'da yayınlanmasını istiyorum. Çünkü televizyon seyretmeyen Pay sahipleri olabilir. Herkezin bilgilenmesi adına iyi olacaktır. Teknolojiye yatırım yapan Yatırım Fonları ve Portföy Yönetim şirketlerinden destek alabilirsiniz. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 13:48'de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİBülent ÇOBANOĞLU Sibel CanTUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURUFatih Karacanik Nihal ÇetinçelikHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 25.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarSENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO…..……… : 2021 - 15KARAR TARİHİ…….... : 25.05.2021GÜNDEM........................: 2020 Yılı Olağan Genel Kurul HakkındaYukarıda belirtilen tarihte Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulu Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucundaŞirketimiz 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısının ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 18.06.2021 Cuma günü Saat:13:00'de Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 