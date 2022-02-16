***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 10.01.2022Genel Kurul Tarihi 09.02.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.02.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Şirketin unvan değişikliği ile ilgili esas sözleşme tadil metninin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması,4 - Yönetim kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması.5 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 10.01.2022 SENKRON GÜVENLİK İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 ONAYLI SENKRON ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SENKRON GÜVENLİK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 EMRE DAĞDELEN ÖZGEÇMİŞ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin, 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı,09.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00'da, Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/02/2022 tarih ve 71714164 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 16.02.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 09.02.2022 SENKRON TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 09.02.2022 SENKRON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketİmizin 09.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00'da Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiş olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları 16.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002260BIST