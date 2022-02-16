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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2022 22:15
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 10.01.2022
Genel Kurul Tarihi 09.02.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.02.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketin unvan değişikliği ile ilgili esas sözleşme tadil metninin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması,
4 - Yönetim kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin görüşülmesi, genel kurulun onayına sunulması.
5 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI 10.01.2022 SENKRON GÜVENLİK İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 ONAYLI SENKRON ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SENKRON GÜVENLİK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 EMRE DAĞDELEN ÖZGEÇMİŞ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'nin, 2022 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı,09.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00'da, Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/02/2022 tarih ve 71714164 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.02.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 09.02.2022 SENKRON TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 09.02.2022 SENKRON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketİmizin 09.02.2022 Çarşamba günü saat 14.00'da Nurol Tower İzzetpaşa Mahallesi, Yeni Yol Caddesi No:3 Kat:2 34387 Şişli/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiş olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları 16.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002260


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Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,55 23,58 -0,08  
Gümüş Gr. 10,29 10,30 -0,04  
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