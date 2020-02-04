***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirket Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarih ve 2020/12 sayılı toplantısında Şirketimizin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına karar verildiğinden süreç Özel Durumlar (Genel) bölümünden devam edecektir. Tahsisli sermaye artırımına konu nominal pay adedi ve tutarı belirlendiğinde Hak Kullanım Panelinden tekrar başlatılacaktır.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817068BIST