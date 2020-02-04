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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

04.02.2020 21:06
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarih ve 2020/12 sayılı toplantısında Şirketimizin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına karar verildiğinden süreç Özel Durumlar (Genel) bölümünden devam edecektir. Tahsisli sermaye artırımına konu nominal pay adedi ve tutarı belirlendiğinde Hak Kullanım Panelinden tekrar başlatılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817068


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 9,33 11.063.692 % 19,92  
TEKTU 1,63 310.607.411 % 19,85  
DOKTA 88,55 33.513.668 % 15,00  
GYHOL 23,22 929.938 % 14,95  
TSGYO 1,93 24.682.093 % 14,88  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7724 7,8114 % 0,27  
Frank 6,1446 6,1816 % -0,39  
Riyal 1,5892 1,5972 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.554 1.554 -22,22  
Altın Gr. 299 299 -4,67  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,61 17,66 -0,03  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,01  
B. Petrol 54,24 54,24 0,03  
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