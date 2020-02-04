***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
04.02.2020 21:06
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.02.2020 tarih ve 2020/12 sayılı toplantısında Şirketimizin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.750.000 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına karar verildiğinden süreç Özel Durumlar (Genel) bölümünden devam edecektir. Tahsisli sermaye artırımına konu nominal pay adedi ve tutarı belirlendiğinde Hak Kullanım Panelinden tekrar başlatılacaktır.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817068
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,6078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0121
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5878
18:05298,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -4,58
|Açılış
|: 298,85
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
297,35
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|ASELS
|24,58
|750.887.898
|% 5,13
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|IHLAS
|0,90
|161.762.458
|% 5,88
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|ISGYO
|1,93
|303.122.501
|% 3,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7724
|7,8114
|% 0,27
|
|Frank
|6,1446
|6,1816
|% -0,39
|
|Riyal
|1,5892
|1,5972
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-22,22
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,67
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,66
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,24
|54,24
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde 7.99 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 314, 770 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2776, 37 artarak (% 2.46 ) 115, 703
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, KERVN, BRKO, ATSYH
-
17:58
ISGSY, GYHOL, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
ALYAG, ALKA, QNBFL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında