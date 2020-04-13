***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
13.04.2020 20:12
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım Sürecinin Ertelenmesi Hakk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Bülent Çobanoğlu'nun sağlık sorunu ve tedavi süreci nedeniyle tahsisli sermaye artırımına dair planlanan iş akış sürecimizde aksamalar ortaya çıkmış ve bu durum mücbir sebep olarak değerlendirilerek planlanan tahsisli sermaye artırımının ertelenmesine karar verilmiştir. Bülent Çobanoğlu'nun tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Toptan Satışlar Pazarı işlemi kendisinin talebi üzerine iptal edilmiştir. Bülent Çobanoğlu'nun tedavi sürecinin tamamlanması akabinde, tahsisli sermaye artırımı sürecine devam edilecektir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837624
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
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|Önceki Kapanış
|: 96.471
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97.312
En Düşük
95.019
18:056,7955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0984
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1144
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4470
En Düşük
7,3088
18:05375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 3,41%
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|Açılış
|: 375,90
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
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376,59
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4849
|8,5274
|% 2,04
|
|Frank
|7,0016
|7,0438
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8015
|1,8106
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|34,15
|
|Altın Gr.
|376
|376
|12,66
|
|Cumhuriyet
|2.403
|2.464
|84,10
|
|Tam
|2.470
|2.535
|90,30
|
|Yarım
|1.202
|1.234
|42,10
|
|Çeyrek
|603
|617
|21,30
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,48
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,06
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|B. Petrol
|32,06
|32,06
|0,58
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