***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırım Sürecinin Ertelenmesi Hakk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniBülent Çobanoğlu'nun sağlık sorunu ve tedavi süreci nedeniyle tahsisli sermaye artırımına dair planlanan iş akış sürecimizde aksamalar ortaya çıkmış ve bu durum mücbir sebep olarak değerlendirilerek planlanan tahsisli sermaye artırımının ertelenmesine karar verilmiştir. Bülent Çobanoğlu'nun tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Toptan Satışlar Pazarı işlemi kendisinin talebi üzerine iptal edilmiştir. Bülent Çobanoğlu'nun tedavi sürecinin tamamlanması akabinde, tahsisli sermaye artırımı sürecine devam edilecektir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837624BIST