***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Hakk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniToptan Satışlar Pazarı işlemlerinin yasal sürede tamamlanamaması sonucu, pay fiyatı ve nominal tutarın yeniden belirlenmesi ve sürecin tamamlanması amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye yeniden başvuru yapılması gereğinden dolayı.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919132BIST