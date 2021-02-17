***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteZincirlikuyu ve Şişli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 Yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyanname EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Zincirlikuyu Vergi Dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ve Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojilerinin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910549BIST