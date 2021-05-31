***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 21:09
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 / 31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
zincirlikuyu / şişli
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 yılı 1.dönem geçici vergi gelir tablosu
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ve Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojilerinin 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939201
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0649
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,4003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0416
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05520,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,33
|Açılış
|: 520,92
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4908
|8,5000
|% -0,76
|
|Euro
|10,3857
|10,4007
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,0309
|12,0912
|% -0,71
|
|Frank
|9,4104
|9,4671
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% -0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,31
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,69
|-0,00
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,59
|