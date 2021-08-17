***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi2.DÖNEMMali Tablonun Verildiği OtoriteİSTANBUL - Şişli Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ GELİR TABLOSUMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ve Bağlı Ortaklığımız Senkron Bina Teknolojilerinin 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Şişli Vergi Dairesine verilmiş olan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu (Solo) ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958850BIST