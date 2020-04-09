***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.04.2020 21:08
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2020 - 27.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere
Tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa'ya yapılan başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 1,83 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 2.049.180 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 09.04.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837055
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 93.225
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93.629
18:056,6750
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18:057,3118
En Yüksek
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|: -0,79%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
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362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2931
|8,3347
|% -0,76
|
|Frank
|6,8781
|6,9195
|% -0,81
|
|Riyal
|1,7684
|1,7772
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.684
|38,01
|
|Altın Gr.
|361
|361
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,37
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,04
|
|B. Petrol
|32,11
|32,11
|-0,73
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Seans Raporu
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17:59KFEIN
Yüzde 9.81 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 244, 549 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3142, 93 artarak (% 2.84 ) 113, 986
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, GSRAY
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17:55XU100
Endeks 95, 519 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 46 üstünde . İşlem hacmi 13, 751.00 milyon TL de