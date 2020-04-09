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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi

09.04.2020 21:08
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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2020 - 27.03.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere
Tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa'ya yapılan başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 1,83 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 2.049.180 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 09.04.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı ihraç belgesi ekte yer almaktadır. 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837055


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