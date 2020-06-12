***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Olağan Genel Kuruluna teklif edilecek kar dağıtım önerisi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0 0B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.06.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaŞirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi ve kar dağıtım politikamıza uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunun kabulüne ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun 10 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 6.maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtımı Tablosu 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 264.763Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -3.043.458 -4.412.5624. Vergiler ( - ) 151.254 05. Net Dönem Kârı -2.892.204 -4.412.5626. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 10.423.731 13.070.5907. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851092BIST