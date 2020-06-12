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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.06.2020 21:43
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Olağan Genel Kuruluna teklif edilecek kar dağıtım önerisi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0 0
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.06.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi ve kar dağıtım politikamıza uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunun kabulüne ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun 10 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 6.maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtımı Tablosu 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 264.763
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -3.043.458 -4.412.562
4. Vergiler ( - ) 151.254 0
5. Net Dönem Kârı -2.892.204 -4.412.562
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 10.423.731 13.070.590
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851092


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Tam 2.531 2.553 -1,30  
Yarım 1.235 1.246 -0,60  
Çeyrek 617 624 -0,30  
Gümüş.Ons 17,46 17,49 -0,18  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,05  
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