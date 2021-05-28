Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2021 21:16



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0 0
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi ve kar dağıtım politikamıza uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunun kabulüne ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 6.maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 senkron 2020 yılı kar dağıtım tablosu..pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 264.763,3

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 9.637.666 -513.258,91
4. Vergiler ( - ) 2.916.063 0
5. Net Dönem Kârı 6.721.603 -513.258,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -13.315.935 -17.483.153,77
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938825


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.422
Değişim :  0,50% |  7,03
Açılış :  1.413  
Önceki Kapanış :  1.415  
En Yüksek
1.423 En Düşük
1.401
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVHOL 7,15 5.986.130 % 10,00  
IZTAR 22,46 26.060.084 % 9,99  
UTPYA 28,30 1.591.737 % 9,95  
VKING 6,36 6.298.703 % 9,84  
YAYLA 3,50 48.151.984 % 9,72  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5601 8,5649 % 0,78  
Euro 10,4372 10,4504 % 0,59  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.902 5,26  
Altın Gr. 524 524 5,35  
Cumhuriyet 3.450 3.502 48,00  
Tam 3.433 3.521 47,72  
Yarım 1.659 1.703 23,08  
Çeyrek 832 852 11,54  
Gümüş.Ons 27,85 27,88 0,02  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 0,06  
B. Petrol 68,82 68,82 -0,38  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru