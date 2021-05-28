***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.05.2021 21:16
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.06.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNKR00015 0 0
B Grubu, SNKRN, TRESNKR00023 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.05.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle Şirket Esas Sözleşmesinin 15.maddesi ve kar dağıtım politikamıza uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunun kabulüne ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi gündemin 6.maddesinde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 senkron 2020 yılı kar dağıtım tablosu..pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 7.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 264.763,3
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 9.637.666 -513.258,91
4. Vergiler ( - ) 2.916.063 0
5. Net Dönem Kârı 6.721.603 -513.258,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -13.315.935 -17.483.153,77
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938825
BIST