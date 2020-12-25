***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.12.2020 22:01
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 25/12/2020 tarihli BİAŞ-2-5322 sayılı yazı gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895040
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
18:057,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
18:059,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
18:05458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,23
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|94,05
|33.366.695
|% 10,01
|
|VKING
|6,93
|4.703.699
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|201.685
|% 10,00
|
|ADEL
|28,60
|73.820.261
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|80.067.448
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.428.359
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|44.031.754
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,80
|281.541
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.593.490
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.703.142
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,70
|2.342.407.918
|% 3,61
|
|GUBRF
|64,00
|2.161.890.221
|% 2,48
|
|KOZAA
|15,79
|1.732.623.182
|% 0,19
|
|IPEKE
|13,45
|1.207.454.834
|% -2,32
|
|ECILC
|7,50
|893.204.048
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,51
|459.684.155
|% 0,67
|
|TSKB
|1,83
|366.350.987
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,14
|416.497.180
|% -0,47
|
|KRDMD
|5,39
|670.394.074
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|847.266.682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2479
|10,2993
|% 0,36
|
|Frank
|8,4813
|8,5324
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|