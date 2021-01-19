***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.01.2021 18:35
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimize gönderilen 19/01/2021 tarihli BİAŞ-2-234 sayılı yazı gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903339
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
18:057,4665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
18:059,0589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0776
En Düşük
8,9936
18:05442,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,21
|Açılış
|: 442,13
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,59
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|39,60
|12.019.656
|% 10,00
|
|COSMO
|13,75
|3.812.474
|% 10,00
|
|MERIT
|144,10
|2.861.250
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,66
|6.141.893
|% 10,00
|
|KERVN
|1,65
|2.311.341
|% 10,00
|
|MAALT
|172,80
|100.943.440
|% -10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.232.847
|% -10,00
|
|KSTUR
|200,00
|1.983.197
|% -9,99
|
|EMNIS
|46,36
|2.575.652
|% -9,98
|
|SILVR
|8,48
|51.536.808
|% -9,98
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|THYAO
|13,43
|1.881.999.871
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,45
|1.811.210.449
|% -2,00
|
|DOHOL
|3,84
|1.916.880.651
|% 6,96
|
|SISE
|7,94
|3.007.479.655
|% 1,79
|
|KARSN
|4,12
|951.400.390
|% 9,87
|
|KRDMD
|7,10
|1.699.978.657
|% -2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4625
|7,4665
|% -0,09
|
|Euro
|9,0467
|9,0589
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,1377
|10,1885
|% 0,06
|
|Frank
|8,3634
|8,4138
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9841
|1,9941
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,40
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 87 artarak (% 0.71 ) 1, 391
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRISA, OZRDN, AGYO, BEYAZ, PSDTC, TMPOL, GOLTS, GSDDE, PSDTC, PARSN
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17:55
OSMEN, ISATR, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
CMBTN, FENER, FMIZP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55OZBAL
Yüzde 4.41 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 913, 093 adet işlem