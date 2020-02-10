***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.02.2020 tarih ve 2020/16 sayılı toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Birimi Görevlisi olarak görev yapmakta olan İsmail KADIOĞLU'nun yerine, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere Şirket Muhasebe Sorumlusu Ömer AKIŞ'ın Yatırımcı İlişkileri Birimi Görevlisi olarak atanmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818314BIST