SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|784.641
|% 10,00
|ASLAN
|34,76
|180.404
|% 10,00
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|RTALB
|3,63
|235.874
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7648
|7,8037
|% 1,00
|Frank
|6,6889
|6,7291
|% 0,89
|Riyal
|1,7113
|1,7199
|% 0,77
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,69
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,31
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|Gümüş.Ons
|12,43
|12,47
|-0,17
|Gümüş Gr.
|2,58
|2,58
|-0,02
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|-0,46
Seans Raporu
- 10:05ISYAT Yüzde 9.78 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 232, 853 adet işlem
- 10:04XU100 Endeks 86, 778 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 9, 160.00 milyon TL de
- 10:03TSKB Yüzde 5.68 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 664, 213 adet işlem
- 10:02SUMAS Yüzde 9.92 oranında artışla 7.87 lira fiyatla işlem gören hissede 727 adet işlem
- 10:01SALIX Yüzde 6.20 oranında artışla 3.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423 adet işlem