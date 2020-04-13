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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 19:48
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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020- 09.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı SPK Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulduğu üzere  Tahsisli sermaye artırımı başvurumuz, Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Bu bağlamda sermaye artırımına konu payların Borsa'ya yapılan başvuru sonucu belirlenen satış fiyatının 1,83 TL ve tahsisli sermaye artırım tutarının ise 2.049.180 TL (İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri) olarak belirlenerek hazırlanan ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 09.04.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş ve 09.04.2020 tarihinde KAP'da duyurulmuştur.
Tahsisli sermaye artırımında alıcı taraf olan Sayın Bülent Çobanoğlu'na, 23.03.2020 tarihinde Covid-19 teşhisi konulmuştur. 23.03.2020 – 10.04.2020 tarihleri arasında hastanede tedavi görmüştür. Kendisinin tedavi süreci 24.04.2020 tarihine kadar evde karantina şeklinde  sürdürülecektir. Bülent Çobanoğlu'nun tedavi süreci nedeniyle tahsisli sermaye artırımına dair planlanan iş akış sürecimizde aksamalar  ortaya çıkmış ve bu durum mücbir sebep olarak değerlendirilerek planlanan tahsisli sermaye artırımının ertelenmesine karar verilmiştir. Bülent Çobanoğlu'nun tedavi sürecinin devam etmesi sebebiyle bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan Toptan Satışlar Pazarı işlemi kendisinin talebi üzerine iptal edilmiştir.
Bülent Çobanoğlu'nun tedavi sürecinin tamamlanması akabinde, tahsisli sermaye artırımı sürecine devam edilecektir. Sürecin tamamlanması açısından, SPK tarafından 26/03/2020 tarihinde verilmiş olan onay kapsamında,  Borsa'ya pay bedelinin hesaplanması amacı ile tekrar başvuru yapılacaktır. Hesaplanacak fiyat üzerinden belirlenecek nominal tutar dikkate alınarak  İhraç Belgesi güncellenecek ve  tekrar SPK onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
Not: Bülent Çobanoğlu'nun sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında sunulan bilgiler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak, Bülent Çobanoğlu'nun rızası alınmak suretiyle açıklanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837617


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