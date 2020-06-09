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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2020 22:12
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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuzun 09 Haziran 2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE Y.M.M A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850389


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YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
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Sterlin 8,6332 8,6765 % 0,26  
Frank 7,1237 7,1666 % 0,91  
Riyal 1,8061 1,8152 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.713 13,68  
Altın Gr. 374 374 3,70  
Cumhuriyet 2.425 2.455 20,30  
Tam 2.496 2.526 24,70  
Yarım 1.218 1.229 8,30  
Çeyrek 609 616 5,30  
Gümüş.Ons 17,56 17,62 -0,19  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,03  
B. Petrol 41,17 41,17 0,37  
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