***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2020 22:12
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 09 Haziran 2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE Y.M.M A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850389
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8088
En Düşük
6,7696
18:057,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7279
En Düşük
7,6354
18:05374,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 3,57
|Açılış
|: 374,31
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6332
|8,6765
|% 0,26
|
|Frank
|7,1237
|7,1666
|% 0,91
|
|Riyal
|1,8061
|1,8152
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|13,68
|
|Altın Gr.
|374
|374
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.455
|20,30
|
|Tam
|2.496
|2.526
|24,70
|
|Yarım
|1.218
|1.229
|8,30
|
|Çeyrek
|609
|616
|5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,62
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|0,37
|