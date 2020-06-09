***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 09 Haziran 2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için NOTE OFFICE ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE Y.M.M A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850389BIST