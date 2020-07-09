***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 500.000 adet A grubu payları sahibi Bülent ÇOBANOĞLU 370.000 adet A grubu paylarını Hüseyin Ural AKÜZÜM'e devir etmiştir.Şirketimiz son durum itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı(TL) Sermayedeki Payı(%) Oy Hakkı Oranı(%)HÜSEYİN URAL AKÜZÜ 370.000 4,77 30,41SEMİH ERK 250.000 3,23 20,55BÜLENT ÇOBANOĞLU 130.000 1,68 10,69DİĞER 7.000.000 90,32 38,36TOPLAM 7.750.000 100,00 100,00Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858094BIST