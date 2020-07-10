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***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.07.2020 13:29
GÜNCEL HABERLER



***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen İmtiyazlı Pay Devrine İlişkin 07.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na ait ve  Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 4,77'sine temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 370.000 adet (A) grubu   payların Hüseyin Ural AKÜZÜM'e beher hisse fiyatı 2,94 TL olmak üzere 1.087.800- TL toplam bedel ile devredilmesine,  
2- İlgili devir sonucu  Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.07.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin  oy haklarının %30,41'i el değiştirmekle birlikte Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün diğer imtiyazlı pay sahipleri Bülent ÇOBANOĞLU ve Semih ERK ile birlikte Şirketin Yönetim kontrolü açısından birlikte hareket edecek olmaları nedeniyle, Kurulunuzun yürürlükteki II- 26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller" başlıklı  14. Maddesinin (d) fıkrası gereğince pay alım teklifinde bulunulmamasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858836


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 376,80 37.696.200 % 9,98  
PKENT 276,80 2.188.381 % 9,97  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
MEGAP 4,91 2.188.147 % 9,84  
KERVN 0,47 1.781.517 % 9,30  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6343 8,6776 % 0,10  
Frank 7,2627 7,3065 % -0,12  
Riyal 1,8252 1,8343 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 3,08  
Altın Gr. 399 399 0,93  
Cumhuriyet 2.591 2.612 7,50  
Tam 2.667 2.681 7,80  
Yarım 1.296 1.311 3,80  
Çeyrek 648 656 1,90  
Gümüş.Ons 18,67 18,71 -0,01  
Gümüş Gr. 4,13 4,13 0,01  
B. Petrol 41,89 41,89 -0,46  
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