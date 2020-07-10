***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen İmtiyazlı Pay Devrine İlişkin 07.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na ait ve Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 4,77'sine temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 370.000 adet (A) grubu payların Hüseyin Ural AKÜZÜM'e beher hisse fiyatı 2,94 TL olmak üzere 1.087.800- TL toplam bedel ile devredilmesine,2- İlgili devir sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.07.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin oy haklarının %30,41'i el değiştirmekle birlikte Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün diğer imtiyazlı pay sahipleri Bülent ÇOBANOĞLU ve Semih ERK ile birlikte Şirketin Yönetim kontrolü açısından birlikte hareket edecek olmaları nedeniyle, Kurulunuzun yürürlükteki II- 26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller" başlıklı 14. Maddesinin (d) fıkrası gereğince pay alım teklifinde bulunulmamasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858836BIST