***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 13:29
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen İmtiyazlı Pay Devrine İlişkin 07.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU'na ait ve Şirket'in 7.750.000- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin % 4,77'sine temsil eden, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası ) kayıtlı değerde 370.000 adet (A) grubu payların Hüseyin Ural AKÜZÜM'e beher hisse fiyatı 2,94 TL olmak üzere 1.087.800- TL toplam bedel ile devredilmesine,
2- İlgili devir sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.07.2020 tarihli kararı ile Şirketimizin oy haklarının %30,41'i el değiştirmekle birlikte Hüseyin Ural AKÜZÜM'ün diğer imtiyazlı pay sahipleri Bülent ÇOBANOĞLU ve Semih ERK ile birlikte Şirketin Yönetim kontrolü açısından birlikte hareket edecek olmaları nedeniyle, Kurulunuzun yürürlükteki II- 26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği'nin "Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğmadığı Haller" başlıklı 14. Maddesinin (d) fıkrası gereğince pay alım teklifinde bulunulmamasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858836
BIST
14:48113.404
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -2.389,73
|Açılış
|: 115.451
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|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
14:486,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
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|Açılış
|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
|: 6,8990
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6,8682
En Düşük
6,8515
14:487,7527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 7,7800
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,7277
14:48398,85
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|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 398,85
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|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|37.696.200
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.188.381
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|KERVN
|0,47
|1.781.517
|% 9,30
|
|LIDFA
|3,24
|14.097.766
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.788.161
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|6.013.064
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|5.600.668
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,68
|45.698.273
|% -9,77
|
|EKGYO
|2,04
|1.037.485.430
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,55
|815.301.533
|% -1,73
|
|GARAN
|7,76
|750.802.557
|% -1,90
|
|SISE
|6,22
|745.641.990
|% -2,51
|
|THYAO
|11,50
|603.818.558
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,04
|1.037.485.430
|% -5,56
|
|TRKCM
|4,55
|815.301.533
|% -1,73
|
|ZOREN
|2,45
|430.277.602
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,56
|254.683.703
|% -7,14
|
|TSKB
|1,21
|189.436.140
|% -3,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6343
|8,6776
|% 0,10
|
|Frank
|7,2627
|7,3065
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|3,08
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.612
|7,50
|
|Tam
|2.667
|2.681
|7,80
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,80
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,13
|0,01
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,46
|