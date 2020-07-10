***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU tarafından taahhüt edilen 3.750.000 TL toplam bedel tutarında Tahsisli Sermaye Artırımı süreci devam etmekte olup, sürecin en geç 6 aylık Ara Dönem Konsolide Mali Tablolarımızın KAP yayın tarihi olan 19.Ağustos 2020 tarihinden önce sonuçlandırılarak Şirket Özkaynaklarının artırılması planlanmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858837BIST