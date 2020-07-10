***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.07.2020 13:31
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU tarafından taahhüt edilen 3.750.000 TL toplam bedel tutarında Tahsisli Sermaye Artırımı süreci devam etmekte olup, sürecin en geç 6 aylık Ara Dönem Konsolide Mali Tablolarımızın KAP yayın tarihi olan 19.Ağustos 2020 tarihinden önce sonuçlandırılarak Şirket Özkaynaklarının artırılması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858837
BIST
14:47113.537
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -2.256,51
|Açılış
|: 115.451
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|Önceki Kapanış
|: 115.794
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115.451
En Düşük
112.830
14:476,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
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|Açılış
|: 6,9040
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|Önceki Kapanış
|: 6,8990
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En Düşük
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14:477,7532
En Yüksek
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|: 0,05%
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|: 7,7800
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 398,85
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,48
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.188.147
|% 9,84
|
|QNBFL
|91,30
|18.130.774
|% 8,69
|
|QNBFB
|43,86
|10.602.887
|% 8,46
|
|GLRYH
|14,16
|34.473.322
|% 6,31
|
|LIDFA
|3,24
|14.096.146
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|15.787.612
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,69
|45.462.784
|% -9,67
|
|UZERB
|4,65
|46.597
|% -8,10
|
|KRGYO
|2,91
|2.842.049
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,05
|1.031.847.894
|% -5,09
|
|ODAS
|2,61
|389.371.922
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,57
|251.328.178
|% -6,55
|
|KLGYO
|5,79
|172.867.428
|% 3,21
|
|CEMAS
|1,50
|165.646.657
|% -3,85
|
|IHLGM
|1,57
|251.328.178
|% -6,55
|
|ODAS
|2,61
|389.371.922
|% -0,76
|
|BERA
|5,12
|162.765.009
|% -3,21
|
|KUYAS
|2,94
|56.741.376
|% 0,68
|
|HLGYO
|2,20
|34.206.534
|% -3,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6336
|8,6769
|% 0,09
|
|Frank
|7,2627
|7,3065
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8252
|1,8343
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|2,88
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,10
|
|Tam
|2.668
|2.681
|8,30
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|4,00
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-0,51
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