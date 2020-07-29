***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.07.2020 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında1. Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. N134 34373 Pangaltı/Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. N 201/6 Şişli / İstanbul adresine taşınmasına ve bu amaçla Yönetim Kurulu kararı tescil ilanı için ticaret sicile başvurulmasına,2. Adres değişikliği konusunda Esas Sözleşme tadilatı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli alınması amacıyla başvuru yapılmasına, katılanların oy birliği karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863665BIST