***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2020 18:55
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2020 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
1. Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. N134 34373 Pangaltı/Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezimizin Esentepe Mah. Büyükdere Cad. LOFT Residence Apt. N 201/6 Şişli / İstanbul adresine taşınmasına ve bu amaçla Yönetim Kurulu kararı tescil ilanı için ticaret sicile başvurulmasına,
2. Adres değişikliği konusunda Esas Sözleşme tadilatı için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından gerekli alınması amacıyla başvuru yapılmasına, katılanların oy birliği karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863665
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0502
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1154
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05439,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,09
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
441,01
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0301
|9,0754
|% 1,05
|
|Frank
|7,6109
|7,6567
|% 1,20
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|1,86
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.926
|30,60
|
|Tam
|2.971
|3.016
|38,10
|
|Yarım
|1.442
|1.468
|14,20
|
|Çeyrek
|723
|736
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
|
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