***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.09.2020 20:19
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 7.750.000.- TL'den 3.750.000.- TL toplam bedel üzerinden hesaplanacak nominal pay tutarında artırılması amacıyla başlatılan ve 13.04.2020 tarihli KAP bildirimi ile ertelendiği açıklanan Tahsisli Sermaye Artırımı sürecinde 2.600.000 TL'si nakden, 1.150.000 TL'si Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na nakit karşılığı borçlarından karşılanmak sureti ile yeniden pay ihraç belgesi düzenlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün gerekli başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873401
BIST
18:051.086
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|2,86
|1.540.144
|% 10,00
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|KSTUR
|85,80
|429.742
|% 10,00
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|PKENT
|1.368,80
|18.284.789
|% 10,00
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|MMCAS
|2,75
|235.059
|% 10,00
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|YONGA
|38,06
|1.789.695
|% 10,00
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|PEKGY
|12,78
|123.324.593
|% -9,94
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|CRDFA
|7,18
|17.282.358
|% -9,91
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|VAKKO
|5,43
|153.977.895
|% -9,65
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|ADEL
|18,00
|97.467.857
|% -7,02
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|BMELK
|4,70
|1.385.693
|% -6,75
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|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
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|FENER
|37,02
|1.166.425.844
|% 8,50
|
|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|ASELS
|16,88
|799.735.490
|% -0,12
|
|GARAN
|6,80
|720.347.731
|% 0,59
|
|SISE
|6,26
|2.361.475.426
|% 3,30
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|GSRAY
|3,60
|1.051.776.869
|% -1,37
|
|KRDMD
|3,02
|613.656.429
|% 1,68
|
|GSDHO
|2,24
|418.896.393
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,74
|307.386.887
|% 1,16
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,4472
|7,4495
|% 0,23
|
|Euro
|8,8241
|8,8304
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,8678
|9,9173
|% 0,30
|
|Frank
|8,1306
|8,1796
|% -0,09
|
|Riyal
|1,9800
|1,9899
|% 0,25
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.936
|1.937
|5,67
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-8,00
|
|Tam
|3.056
|3.134
|-1,31
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-0,63
|
|Çeyrek
|741
|758
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
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|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-1,51
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