***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2020 07:22
***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 7.750.000.- TL'den 3.750.000.- TL toplam bedel üzerinden hesaplanacak nominal pay tutarında artırılması amacıyla başlatılan ve 13.04.2020 tarihli KAP bildirimi ile ertelendiği açıklanan Tahsisli Sermaye Artırımı sürecinde 2.600.000 TL'si nakden, 1.150.000 TL'si Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na nakit karşılığı borçlarından karşılanmak sureti ile yeniden pay ihraç belgesi düzenlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştı.
İlgili başvurunun Kurulca incelenmesi sonucu Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na olan nakit karşılığı borçlarından 627.000 TL'nın kabul edilmesi nedeniyle Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tahsisli sermaye artırım hesabında mevcut 2.613.000 TL bloke tutara yukarıda kabul edildiği belirtilen 627.000 TL mahsup tutarının ilavesiyle bulunan 3.240.000 TL toplam tutar üzerinden tahsisli sermaye artırım işlemlerinin sonuçlandırılması için mevcut başvurumuz güncellenerek 09.10.2020 tarihi itibariyle Kurula yeniden iletilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880615
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 1.153
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|Önceki Kapanış
|: 1.166
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1.167
En Düşük
1.151
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En Yüksek
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|Açılış
|: 7,8700
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|Önceki Kapanış
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7,8937
En Düşük
7,8372
18:059,3127
En Yüksek
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|: 0,20%
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|: 9,2850
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|Önceki Kapanış
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|: 487,66
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489,76
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8707
|7,8803
|% 0,30
|
|Euro
|9,3041
|9,3127
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2393
|10,2906
|% 0,19
|
|Frank
|8,6123
|8,6642
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0926
|2,1031
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-0,45
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,94
|
|Yarım
|1.553
|1.592
|17,87
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,40
|
Seans Raporu
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