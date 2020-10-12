***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 7.750.000.- TL'den 3.750.000.- TL toplam bedel üzerinden hesaplanacak nominal pay tutarında artırılması amacıyla başlatılan ve 13.04.2020 tarihli KAP bildirimi ile ertelendiği açıklanan Tahsisli Sermaye Artırımı sürecinde 2.600.000 TL'si nakden, 1.150.000 TL'si Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na nakit karşılığı borçlarından karşılanmak sureti ile yeniden pay ihraç belgesi düzenlenmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştı.İlgili başvurunun Kurulca incelenmesi sonucu Şirketimizin Bülent Çobanoğlu'na olan nakit karşılığı borçlarından 627.000 TL'nın kabul edilmesi nedeniyle Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tahsisli sermaye artırım hesabında mevcut 2.613.000 TL bloke tutara yukarıda kabul edildiği belirtilen 627.000 TL mahsup tutarının ilavesiyle bulunan 3.240.000 TL toplam tutar üzerinden tahsisli sermaye artırım işlemlerinin sonuçlandırılması için mevcut başvurumuz güncellenerek 09.10.2020 tarihi itibariyle Kurula yeniden iletilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880615BIST